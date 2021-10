José Abel Perdomo

Entre los tantos temas pendientes que nuestra sociedad debe resolver cuanto antes está la restitución a los pueblos originarios de las tierras que les pertenecen tal como lo establece nuestra Constitución Nacional en su artículo 75 inciso 17. Recordemos que esas tierras les fueron arrebatadas a sus legítimos dueños en la mal llamada "Conquista del Desierto" a sangre y fuego para luego otorgarlas a los amigos del poder dando origen a inmensas fortunas e interminables infortunios para el resto de los ciudadanos. Cada vez que el Congreso Nacional se dispone a tratar la prórroga de la Ley 26.160 que impide los desalojos de los pueblos originarios surgen las campañas mediáticas demonizando a los Mapuches con Patricia Bullrich a la cabeza. Recordemos el invento de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) que se aprestaba a tomar el poder y algo similar sucede ahora con el inexistente "terrorismo Mapuche" cuyas armas son cajas y su estrategia el baile. También los acusaron de tratar de quemar una iglesia hasta que el cura párroco declaró que fueron dos borrachos. Es por lo menos curiosos que defiendan el saqueo de las tierras de los pueblos originarios y al mismo tiempo se opongan a la toma de las Islas Malvinas por parte de los ingleses. En ambos casos se trató del desalojo de sus legítimos dueños por la fuerza y hace muchísimo tiempo. No debemos soslayar que uno de los actuales okupas de las tierras mapuches es el magnate yanqui Joe Lewis quién mantiene "secuestrado" al Lago Escondido pese a una orden judicial que lo obliga a permitir que el público lo visite. Es realmente inexplicable que Sergio Berni continúe como ministro de seguridad de nuestra provincia con su accionar tan de derecha y ahora sostenga el disparate del terrorismo mapuche. Ante el congelamiento por parte del gobierno del precio de más de 1.400 productos de la canasta básica, por los medios hegemónicos desfilan sin solución de continuidad economistas que dicen saber mucho. Estos expertos que en realidad son agentes de prensa de las grandes empresas tratan de convencernos de que la culpa de la inflación es exclusiva del gobierno que imprime demasiados billetes y que por lo tanto las empresas son tan víctimas como los consumidores. Lo que no pueden explicar es cómo durante gran parte del gobierno de Macri no hubo aumento de los billetes en circulación y sin embargo tuvimos una inflación de más del 50%. Quién los sorprendió poniendo algo de cordura fue el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta que en un reportaje en Urbana Play manifestó que la inflación obedece a múltiples causas y que los monopolios no ayudan a bajarla y por lo tanto "hay que ir contra los monopolios". Recordemos que Rodríguez Larreta es licenciado en economía egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA). En estos días nos enteramos de datos que desnudan el accionar de las grandes empresas y en especial las dedicadas al rubro de la alimentación. De acuerdo a sus balances se puede comprobar que en los dos últimos años del gobierno anterior en que no hubo pandemia tuvieron pérdidas considerables y que desde 2020 han recuperado con creces las pérdidas anteriores aún en plena pandemia. Es por lo menos curioso que estén en contra del gobierno que les permite ganar plata y que pretenden que vuelvan quienes les ocasionan pérdidas. PD: Ya hace un año del fallecimiento de Miguel Antonio Di Fino. Su ausencia sigue siendo muy difícil de soportar y el dolor no amengua.

Miguel Antonio Di Fino. QEPD