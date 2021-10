De Marzi visitó el Centro Regional Campana de la UNLu

P U B L I C





Es el candidato a Rector por la lista opositora. Las elecciones son el próximo 10 de noviembre. El próximo 10 de noviembre la Universidad Nacional de Luján, un universo de 2000 docentes, 800 no docentes y más de 15 alumnos, elegirá sus autoridades por los próximos 4 años. En ese marco, ayer al mediodía visitó el Centro Regional Campana el Dr. Mauricio De Marzi, candidato a Rector por la lista "Encuentro Interclaustro - Mónica Mignone". "Pensamos - comentó De Marzi- un concepto diferente en cuanto al diseño y construcción de la política académica que queremos llevar a cabo en la UNLU, en conjunto, debatiendo, cambiar la forma tradicional de manejar nuestra universidad donde pocas personas deciden el destino de toda la comunidad universitaria. Nosotros queremos hacer un camino exactamente contrario a la hora de decidir qué universidad queremos para los próximos años". "Los centros regionales son fundamentales para la inserción en la zona de influencia en donde se encuentran. Una de las cosas que pensamos en ese sentido es que en los próximos años sean los estudiantes, docentes y no docentes de cada centro regional los que elijan a su director para que esa persona sea realmente un representante de la sede que le toca ante el rectorado y el consejo superior. Los centros regionales manejan proyectos académicos y científicos que a veces no responden necesariamente a la realidad local. Y si algo necesitamos es afinar cada vez nuestra relación con los municipios, los ONG y cada una de las organizaciones presentes en cada localidad donde estamos para tener un intercambio más rico en cuanto a la generación de preguntas que nosotros, después, podemos intentar responder. Pero si perdemos el rumbo haciéndonos las preguntas equivocadas, las respuestas nunca van a estar bien porque no van a tener la utilidad alguna a la hora de colaborar con la sociedad en resolver sus problemas. Por eso pensamos una UNLU muy a la escucha de las comunidades donde la universidad está inserta", concluyó el candidato opositor.

Mauricio De Marzi ayer en la UNLU junto a su candidata a Vice, la Dra. Rosana Pasquale y los candidatos a los cuerpos colegiados que los acompañan.