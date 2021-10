Rita Mabel García

Mujer, Niña, Adolescente... ¿Qué observas en la profundidad de tus silencios? ¿Que buscas con la profundidad de tu mirada? ¿Parece que buscas la verdad... ¿Verdad? Esa verdad que va quedando en este amplio mundo, amplio mundo de corazones vacíos, de almas vacías... de personas carentes de sororidad, de humildad, de amor... carentes de paz... Paz que se sueña... Paz que se busca... En el amanecer de cada día. Te conozco... sé quién eres... Eres Luz... fuerza... energía... sol... Sé que buscas la participación, el diálogo... El encuentro, la mano amiga... Si... esa mano amiga. Niña, adolescente, Mujer.... ¡¡¡Calma, tranquilízate... no desesperes!!! Busca tu espacio.... Llega el día, la tarde, la noche y pasa otro día más... Todas tus preguntas... no encuentran respuestas. Todas tus preguntas... quedan como un sonido lejano Ese sonido de campana allá en lo alto de un campanario... ¿Pero sabes? Mujer, Niña, Adolescente... No todo está derrotado, no todo está olvidado Porque: Tú emites energía, fortalezas, pureza... don Porque: Tenes amor, solidaridad, respeto, humildad. Porque: sueñas para construir... Para crecer... para crear. Porque... eres Niña, Mujer, Adolescente...