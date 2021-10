Alejandra Dip





Astrología Maya. Año Semilla 3. El Sol Energía vital de luz que nos ayuda a propagar, a expandir, nuestras cualidades. Energía al por mayor, optimista, cálida. Maestría espiritual, viene a trabajar el ego. Día 97 del Año Solar Semilla 3. Día 13 de la Luna autoexistente de la lechuza del 18/10 al 14/11. Día 6 de la 14ava semana del año, semana roja. Estamos en el Día 60 del Tzolkin Calendario Lunar - Castillo blanco del Norte del cruzar desde el 23/10 hasta el 13/12. KIN 60 - Sol 8 guiado por la Semilla. Brillo en la realidad. Día para dar en el blanco, para sentirnos parte del TODO, para entender que haciendo un pequeño gesto que sea distinto, un pequeño cambio, vamos a iniciar un movimiento que puede sumar a un gran cambio. No importa el tamaño del cambio que hagamos, es necesario hacerlo. Esta energía nos carga de optimismo y gran fuerza. Jornada para aprender a pedir ayuda. No se acepta egocentrismo, autosuficiencia extrema, aislamiento, caprichos, y reclamos. Aprender a aceptar los limites, brillar desde el perfil bajo, atravesar el ego. Debemos avanzar, no quedando atrapados en caminos difíciles y densos. Hoy es un día para recordar que cada momento es una oportunidad única y potencial para ir acomodando nuestra vida, nuestra realidad, nuestro día a día y que debemos dejar de estar permanentemente en "NOSOTROS" (soltar el ego) para poder estar en los otros, desde un perfil bajo, con humildad. Aprovechemos este día para salir del temor y de la duda. Aceptar lo que sucede y tratar de superarlo armándonos de paciencia pero no quedando en el intento de cambiar las cosas. Paso a paso se llega al lugar elegido. Día para dar consejos. Hoy vamos a estar generosos con el entorno, pongamos de nosotros para que así sea. alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar