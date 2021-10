» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 30/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 30 de Octubre









DÍA DE LA RECUPERACIÓN DE LA DEMOCRACIA En este día se conmemora la histórica jornada en la que aproximadamente 18 millones de argentinos volvieron a votar en las elecciones presidenciales del año 1983. En aquellos comicios, Raúl Alfonsín, candidato de la Unión Cívica Radical (UCR), fue electo presidente: "Este día debe ser reconocido por los argentinos, como el día de todos. Acá hemos ido a una elección, hemos ganado, pero no hemos derrotado a nadie, porque todos hemos recuperado nuestros derechos". El 24 de marzo del año 1976, la presidenta María Estela Martínez de Perón fue derrocada por los comandantes de las Fuerzas Armadas: el general Jorge Rafael Videla (Ejército), el almirante Emilio Eduardo Massera (Marina) y el brigadier Orlando Ramón Agosti (Aeronáutica). La Junta Militar se impuso como máxima autoridad del Estado instalando el Estado de sitio, removiendo los poderes ejecutivos y legislativos nacionales y provinciales y reprimiendo a todo aquel considerado "enemigo subversivo". El "Proceso de Reorganización Nacional" (1976-1983) constituyó una de las dictaduras más violentas de toda la historia en la que 30 mil personas fueron desaparecidas, alrededor de 500 bebés fueron expropiados y miles de personas fueron encarceladas en los más de 500 centros clandestinos de detención distribuidos por todo el país. En el año 1982 la derrota en la Guerra de las Malvinas (en la que 650 soldados perdieron la vida), la presión internacional por la violación a los derechos humanos, las masivas protestas sociales y el reclamo de elecciones libres junto con la aparición con vida de los desaparecidos provocaron que Reynaldo Bignone fijara las elecciones el 30 de octubre.



FALLECE "CHARLO" Carlos José Pérez nació el 7 de julio del año 1905 en Guatraché, La Pampa. Proveniente de una familia adinerada, "Charlo" empezó a estudiar piano y solfeo desde temprana edad en el Conservatorio Santa Cecilia de Puán (La Pampa). Cuando se mudó a Buenos Aires continuó sus estudios en el Conservatorio de Rafael Ortega y Orestes Castronuovo. Más adelante, deslumbró a los dueños de Radio Cultura en una fiesta en la que no sólo tocó el piano sino que también se animó a cantar; así, a los 19 años debutó en dicha radio e inició su exitosa carrera. A lo largo de la misma fue acompañado por Roberto Grela, las orquestas de Demare-Vardaro, Francisco Canaro, Roberto Firpo y Francisco Lomuto, entre otras. En el año 1935 debutó como actor en la aclamada película "El alma del bandoneón"; después actuó en "Puerto Nuevo" (1936), "Carnaval de antaño" (1940), "Imitaciones peligrosas" (1949) y "Los troperos" (1953). Entre sus composiciones se encuentran "Ave de paso", "Un sueño y nada más", "Rencor" y "Cobardía". Falleció en el año 1990 en Buenos Aires.



SE LANZA "BE THE ONE" Un día como hoy en el año 2015, Dua Lipa lanzaba el sencillo "Be the one". Perteneciente al álbum "Dua Lipa" (2017) y compuesto por Lucy Taylor junto a Nick Gale, la canción es, según la cantante británica, acerca de la perseverancia, autoconfianza y luchar por lo que queres: "En este caso, se trata de una relación, pero realmente, esta es una actitud que trato de tener en mi vida".



