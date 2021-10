» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 30/oct/2021 de La Auténtica Defensa. La cocina de la abuela Berta:

Tarta de Calabaza, Choclo y Pimientos

Una pequeña aclaración: creo que en nuestro país tenemos muchas fechas muy importantes para celebrar… ¿Cuál es el significado de Halloween? La celebración tiene lugar el último día de octubre, y sus raíces provienen de un antiguo festival celta de hace más de 3 mil años. Aunque en la actualidad es una fiesta de disfraces, en donde niños y grandes recolectan y comen grandes cantidades de golosinas, los orígenes del Halloween, que tiene lugar el último día de octubre, no son tan alegres y sus raíces provienen de un antiguo festival celta de hace más de 3 mil años. Halloween es la contracción de All Hallow´s Eve (Víspera de Todos los Santos) también conocido como Noche de Brujas Samhain ("Fin del verano" en irlandés antiguo). La fiesta pagana se celebraba en Irlanda el 31 de octubre, cuando la temporada de cosechas tocaba a su fin y daba comienzo el "Año Nuevo celta". De acuerdo con la Enciclopedia Británica, la celebración marca el día antes de la fiesta cristiana occidental de Todos los Santos e inicia la temporada de Allhallowtide, que dura tres días y concluye con el Día de Todos los Santos. Durante el festival de Samhain se creía que las almas de los que habían muerto volvían a visitar sus hogares, y también se creía que los que habían muerto durante el año viajaban al otro mundo. La gente prendía hogueras en las colinas para volver a encender los fuegos de su hogar durante el invierno y ahuyentar a los espíritus malignos, y a veces usaban máscaras y otros disfraces para evitar ser reconocidos por los fantasmas que se creían presentes. Las tartas de calabaza son una comida muy especial en este día, así que aquí les dejo una receta y de yapa, de unas galletas alusivas. INGREDIENTES - 1 disco de tarta de hojaldre - 1 kilo de Calabaza cocida - 1 Huevo - 100 gramo/s de Jamón Cocido - 250 gramos de Queso port salut - Sal y Pimienta - Nuez Moscada - 2 cucharadas de Aceite de Oliva - 1 Pimiento (medio rojo y medio verde) - 1.5 tazas de Choclo - 1 pizca de Orégano PREPARACIÓN Forrar con la masa la tartera enmantecada y enharinada. Pinchar el hojaldre varias veces con un tenedor. Aparte, hacer un puré con la calabaza (previamente hervida u horneada) y agregarle el huevo apenas batido, sal, pimienta y nuez moscada a gusto. Colocar la mitad del puré sobre la masa, cubrir con el jamón cortado en fina juliana, distribuir la mitad del queso cortado en cubitos y, por último, colocar rodajas de huevo duro. Tapar con el puré restante y emparejar con una espátula Para hacer la cubierta, cortar los pimientos en rombo y saltearlos en el aceite de oliva. Agregar el choclo desgranado, cocinar 3 minutos, salpimentar y retirar del fuego antes de añadir las hierbas. Extender esta preparación sobre la tarta alternando con cubitos de queso Hornear en moderado 35 minutos, dejar entibiar, desmoldar y servir. Si esta cocida en una tartera desmontable, de lo contrario cortar y servir con espátula El choclo puede ser de lata y si es época que se consigue comprar frescos y cortar los granos con un cuchillo bien filoso contra el marlo.



GALLETAS DE HALLOWEEN INGREDIENTES - 2 1/4 taza de harina - 1/4 cucharada de canela molida - 1/4 cucharada de nuez moscada molida - 1/4 cucharada de jengibre molido - 1 pizca de sal - 3/4 taza de manteca - 1/2 taza de azúcar moreno - 2-3 cucharaditas de raspadura de cáscara de naranja - ½ taza de puré de calabaza - 1 yema de huevo batida PREPARACIÓN Colocar la harina, la canela, el jengibre, la nuez moscada y la sal en un bol grande y mezclarlos bien. Batir en otro bol la manteca y el azúcar y la raspadura de naranja. Añadir esta mezcla al bol de harina y agregar el puré de calabaza y la yema de huevo. Mezclar todo hasta hacer una masa suave y una vez en su punto envolver en film. Y colocarlo en la heladera unos 30 minutos. Precaliente el horno. Divida la masa en dos partes y unte en una base enharinada una parte de la mesa hasta que tenga un espesor de medio centímetro. Corte las galletas utilizando moldes de varias formas. Haga lo mismo con la otra mitad de la masa. Si se anima ¡dele forma de calabacitas con unos cortes!



