El 29 de octubre es el Día Mundial de la Psoriasis. La psoriasis es una de las enfermedades más prevalentes de la piel. Es una inflamación crónica con predisposición genética y mediada por mecanismos inmunitarios ¡No es infecciosa ni contagiosa!

Puede presentarse a través de la afección piel y/u articulaciones. También puede estar relacionado con síndrome metabólico y otras comorbilidades.

¿Cómo se presenta?

En piel podemos encontrar:

Una de las formas más frecuentes son las lesiones duras rojizas con escamas. Suele aparecer en codos, rodillas, región glútea, cuero cabelludo. También puede comprometer uñas y articulaciones.

Intervienen diferentes factores que pueden desencadenarla como: traumas físicos o químicos; infecciones; medicamentos; estrés.

En articulaciones: La ARTRITIS PSORIÁSICA es una enfermedad inflamatoria que puede afectar entre 10 a 30 % de los pacientes con Psoriasis tanto leve como severas e incluso en personas sin Psoriasis pero con antecedentes familiares de la misma. El compromiso se da tanto en hombres como en mujeres y en todas las edades siendo más frecuentes entre los 30 y 65 años.

La mayoría de los casos la Artritis comienza de forma posterior al compromiso cutáneo. La enfermedad puede afectar cualquier articulación como las rodillas, tobillos, pies y manos e incluso la columna vertebral.

Los síntomas más frecuentes son dolor, inflamación o entumecimiento de las articulaciones afectadas por la mañana que mejoran a lo largo del día, inflamación de los dedos de las manos o pies, dolor en la zona de unión de los tendones al hueso, dolor lumbar o glúteo que mejora con el movimiento.

Ante un paciente con Psoriasis cutánea o antecedentes familiares que presente alguno de los síntomas antes mencionado es importante que realice una evaluación con Reumatología a fin de poder detectar la Artritis de forma temprana y poder evitar lesiones articulares que dejen secuelas.

Puede asociarse con afección de otros órganos y sistemas.

¿Cuándo consultar?

Sugerimos que si existen antecedentes familiares (tiene predisposición genética), o si aparece alguna lesión sospechosa no quedarse con la duda y acercarse al dermatólogo. Recordemos que no todo es psoriasis. Además, no olvidemos realizar los controles de piel al menos una vez al año con tu dermatólogo de confianza.

¿Qué pasa si se diagnostica?

Hoy en día contamos con un montón de herramientas desde cremas, pastillas, inyecciones, luces (fototerapia) o láseres. Tratamos de poner el foco en mejorar la calidad de vida a través de su atención completa en sus esferas física, psíquica y social.

Trabajamos en equipo y de forma multidisciplinaria¡Una piel sana es el mejor estilo, para lograr tu mejor versión!





