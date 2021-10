La industria manufacturera de la Provincia creció un 11% en julio

El Ministerio de Hacienda y Finanzas informa que la industria manufacturera de la provincia de Buenos Aires tuvo un crecimiento en julio del 11% respecto del mismo mes del año pasado, superando incluso los valores para un mes de julio desde 2018. Mientras tanto, en el acumulado de los primeros siete meses de 2021 registró una suba de 20,2% respecto al mismo período del 2020. El Indicador Sintético de la Industria Manufacturera elaborado por la Dirección Provincial de Estadística también muestra en julio un crecimiento de 5,6% respecto de julio de 2019 y de 2,4% respecto de julio de 2018. Por otra parte, los rubros que marcaron un mayor crecimiento respecto al mismo mes del 2020 fueron: Textiles y cueros (63,3%); Vehículos automotores (53,2%); Metales comunes (43,4%); Papel y cartón (17,9%); Minerales no metálicos (16,8%); y Máquinas y equipos (9,9%). El ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, aseguró que: "Es notable el desempeño de la industria bonaerense en el transcurso de este año. En julio, siete bloques presentaron mejoras respecto al mismo mes de 2019 y cinco superaron a julio de 2018, lo que muestra que estamos presenciando una recuperación industrial que va más allá de la pre-pandemia. Además, ocho de los once bloques que integran el ISIM-PBA mostraron aumentos interanuales, destacándose textiles, vehículos automotores, metales comunes, papel y minerales no metálicos, todos ellos con crecimientos interanuales de dos cifras. La industria de la Provincia mantiene su ritmo expansivo y se consolida como un pilar para la generación de empleo de calidad y como motor del crecimiento económico nacional. Seguimos trabajando día a día para profundizar la reactivación". El Indicador Sintético de la Industria Manufacturera de la provincia de Buenos Aires (ISIM) realizado por la Dirección Provincial de Estadística tiene como objetivo disponer de un indicador mensual que permita observar el comportamiento de la actividad industrial provincial. Se constituye mediante el seguimiento y estimación de los denominados Bloques Industriales, conformados por grupos de actividades industriales con características comunes, a través de estimaciones mensuales sobre el sector manufacturero provincial con base en información proveniente de la Encuesta Industrial Mensual que realiza el INDEC y datos obtenidos por relevamientos propios que realiza dicha Dirección.

Ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia, Pablo López