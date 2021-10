Distinguen a investigadora del CONICET con el Premio Latin American Women in Chemistry 2021

(Por InfoGEI) - Fue en la categoría Leadership in Academia, que reconoce trayectorias comprobadas en el ámbito académico y con impacto global y social en el campo de la investigación científica en química. Con este premio, ambas instituciones buscan reconocer a mujeres científicas hispanohablantes que han contribuido a la química y ciencias relacionadas. "Espero que este premio pueda servir para que las generaciones jóvenes que he formado continúen en la investigación científica y en el cuidado del ambiente, estrechando lazos con la comunidad científica internacional y nacional. Extiendo este deseo a todos los jóvenes interesados (y espero apasionados) en la investigación y la tecnología", expresó Litter. MENCIÓN ESPECIAL Por su parte, María Julia Culzoni, investigadora independiente del CONICET, recibió una mención especial como Líder Emergente en Química, en mérito a sus diversos logros, tanto al frente del Laboratorio de Desarrollo Analítico y Quimiometría, como en la labor docente y en su carrera como investigadora mediante el proyecto "Desarrollo de plataformas analíticas para el análisis de muestras biológicas, alimenticias y ambientales". Con esta distinción, ACS y FLAQ pretenden promover la igualdad entre géneros en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en América Latina, y también contribuir al desarrollo de una perspectiva más avanzada en la comprensión del impacto de la diversidad en la investigación científica y en el área de la química en general. Busca reconocer a mujeres científicas hispanohablantes que han contribuido a la química y ciencias relacionadas. PRIMERA EDICIÓN DEL PREMIO "La primera edición de los premios Mujeres Latinoamericanas en Química en el marco de CLAQ 2020, es la mejor oportunidad para mostrar la enorme cantidad de trabajo científico que muchas mujeres de América Latina han realizado durante las últimas cuatro décadas", expresó Diana Cristina Sinuco León, presidenta de la Sociedad Colombiana de Ciencias Químicas (SCCQ) y de la FLAQ. Y añadió: "Hubo casi 80 nominados en tres categorías: 7 para líder de la industria, 34 para líder académico y 37 para líder emergente en química". Litter es doctora en Química (UBA) y realizó un posdoctorado en Química de Polímeros en la Universidad de Arizona (EE.UU). Actualmente es investigadora superior ad honorem del CONICET y docente del 3iA. Su trabajo está orientado al desarrollo de tecnologías de tratamiento de aguas, aire y suelos desde la fisicoquímica ambiental. Se enfoca en la remoción del arsénico en el agua y en la difusión de este problema en el ámbito mundial, principalmente en América Latina y Argentina. CIENTÍFICA MULTIPREMIADA "Agradezco a la universidad pública, especialmente a la Universidad de Buenos Aires, en cuya casa me formé desde la escuela secundaria, la carrera universitaria y el doctorado, y al CONICET, de cuya Carrera del Investigador soy miembro, que apoyó mi trabajo especialmente en muy duras circunstancias. También a la Comisión Nacional de Energía Atómica, donde realicé la mayor parte de mis últimas actividades, al Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental, y al Instituto de Doble Dependencia iiiA-CONICET de la Universidad de General San Martín, donde desarrollo mi trabajo actual", expresó la investigadora. Y añadió: "A la memoria de Enrique San Román (mi pareja) y de mis padres, a mi familia y amigos, y a mis hijos y nuera". Entre otras distinciones, Litter obtuvo el Premio Mercosur de Ciencia y Tecnología en dos oportunidades: 2006 y 2011. En 2018 fue reconocida por la UNESCO para formar parte de la Academia Mundial de Ciencias (TWAS). En 2020 fue incorporada a la Academia de Ciencias de América Latina y en 2021 obtuvo el premio Dr. Eduardo Charreau a la Cooperación Científico-Tecnológica Regional 2021 otorgado por la Organización de Estados Iberoamericanos, la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias y la Asociación Interciencia.