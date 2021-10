Mañana, en tanto, iniciarán Tercera y Cuarta División. Mientras que el "Torneo 90 Años" de Primera División recién comenzará el próximo fin de semana.

Este fin de semana, la Liga Campanense de Fútbol vuelve a poner a rodar la pelota con el regreso de sus competencias oficiales. Y este sábado, el arranque será con la primera fecha del Torneo Femenino "Keila Moreira" y el inicio del campeonato de Quinta División.

En tanto, mañana domingo comenzarán los certámenes de Tercera y Cuarta División, mientras que el "Torneo 90 Años" de Primera División recién se pondrá en marcha el próximo fin de semana.

Por lo pronto, este sábado, la primera fecha del Torneo Femenino se desarrollará en dos canchas. En La Josefa jugarán: Norte FC "A" vs Mega Juniros "A" (10.00); Albizola vs Leones Azules (11.30), Atlético Las Praderas vs Atlético Las Campanas (13.00) y La Josefa vs Otamendi FC (14.30).

Y en cancha de San Cayetano se medirán: Mega Juniors "B" vs Norte "B" (10.00), Defensores de La Esperanza vs San Luciano (11.30), San Cayetano vs Las Palmas (13.00) y Barrio Urquiza vs San Felipe (14.30).

Mientras tanto, en cancha de Las Campanas, comenzará el campeonato de Quinta División con los siguientes encuentros: Norte FC vs La Josefa (9.00), Lechuga vs Villanueva (10.30), Las Praderas vs Leones Azules (12.00), Real San Jacinto vs Defensores de La Esperanza (13.30), Deportivo San Felipe vs Barrio Urquiza (15.00) y Santa Lucía vs Barrio Lubo (16.30).