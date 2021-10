NO LEVANTA Anoche, en el inicio de la 19ª fecha de la Liga Profesional, Racing Club perdió 2-1 como local frente a Defensa y Justicia. De esta manera, Fernando Gago sumó su segunda derrota consecutiva en el inicio de su ciclo como DT de La Academia, que solo ganó uno de sus últimos trece partidos. En el otro encuentro que se jugó ayer, Lanús venció 1-0 como visitante a Argentinos Juniors y quedó como único escolta: suma 34 unidades y está a ocho del líder River Plate.



BOCA, ANTE EL LOBO En la continuidad de la programación de la 19ª fecha, Boca Juniors recibirá esta noche a Gimnasia de La Plata desde las 20.15 horas y con el objetivo de volver a la victoria luego del traspié sufrido ante Vélez. Hoy, además, jugarán: Arsenal vs Sarmiento (15.45), Platense vs Atlético Tucumán (15.45), Banfield vs Vélez (18.00) y Talleres vs Huracán (18.00). LOS 61 DE DIEGO Este sábado, Diego Armando Maradona estaría cumpliendo 61 años. Por ello, durante esta 19ª fecha se realizan homenajes en todos los partidos de la Liga Profesional. Los primeros se hicieron anoche, tanto en el estadio de Racing Club como en el de Argentinos, club en el que se formó y con el que debutó en Primera División. Hoy, lo más fuerte se vivirá en La Bombonera, donde jugarán su amado Boca Juniors y el último equipo que dirigió, Gimnasia (LP). MESSI: APENAS 45´ Afectado por una molestia muscular, Lionel Messi solo disputó el primer tiempo del partido que Paris Saint Germain le ganó ayer 2-1 a Lille por la Ligue 1 de Francia (el rosarino fue reemplazado por Mauro Icardi en el entretiempo). La victoria del conjunto dirigido por Mauricio Pochettino, que perdía desde los 31 del primer tiempo, se cocinó en 14 minutos y con Ángel Di María como gran protagonista: asistió a Marquinhos para el empate (a los 29 del ST) y posteriormente convirtió el gol del triunfo (a los 43 del ST). PELIGRO DE ASCENSO Este sábado, en el marco de la 16ª y anteúltima fecha del Torneo Clausura, podría definirse el primer ascenso de la Primera B Metro: si Colegiales (1º con 29) le gana a Acassuso (3º con 24) como visitante y Flandria (2º con 28) pierde con Defensores Unidos, el equipo de Munro repetirá el título logrado en el Apertura y logrará el ascenso a la Primera Nacional. CHANCE PARA BERA Ayer comenzó la 17ª fecha del Torneo Clausura de la Primera C y el líder Ituzaingó (34 puntos) no pudo ganar: igualó 2-2 en su visita a Argentino de Merlo. Así, Berazategui (31) tendrá la posibilidad de alcanzarlo en lo más alto de las posiciones si esta tarde derrota como local a Laferrere (28), que todavía se ilusiona con pelear el título. YUPANQUI NO SE BAJA En el inicio de la 9ª fecha del Torneo Clausura de la Primera D, Yupanqui venció ayer 2-0 como visitante a Atlético Lugano y quedó a un punto de los líderes Sportivo Barracas y Liniers, que se enfrentan mañana en cancha de Morón. También mañana, Puerto Nuevo será local ante Argentino de Rosario.