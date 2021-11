» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 31/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Reventó un neumático y cruzó la Ruta 9









Fue ayer a la altura del cementerio, mano a Capital Federal. En el trayecto chocó a un Volkswagen Fox. Un colectivo transformado en casa rodante reventó uno de sus neumáticos delanteros mientras transitaba por Ruta 9 a la altura del cementerio local. Su conductor perdió el control del vehículo y se cruzó de mano, colisionando con un Volkswagen Fox y finalizando su trayectoria al impactar contra uno de los árboles plantados frente al paredón de la necrópolis. En el lugar se presentaron tres ambulancias del SAME y la unidad de rescate de Bomberos Voluntarios, que trasladaron a los cuatro ocupantes de la casa rodante (entre ellos dos menores) y a la pareja del Fox hasta el hospital municipal. Aparentemente, las lesiones registradas no revestían mayor gravedad. Del operativo también participó personal de Defensa Civil y del concesionario vial; y efectivos del Comando Patrulla, Policía Motorizada, y Policía Vial.

La familia que viajaba en la casa rodante volvía a su domicilio en El Palomar luego de visitar Baradero.





En el Fox viajaba una pareja mayor. Ambos fueron trasladados al hospital municipal.

#AHORA accidente en #Panamericana Km 76,5 un colectivo casa rodante iba sentido a Capital, revienta un neumático delantero y al chocar en guardarrail arrastra a un Volkswagen Crossfox, el colectivo se cruza a la mano opuesta donde choca contra un árbol. 6 heridos, DC, Bomberos pic.twitter.com/MApuuL8jZK — Daniel Trila (@dantrila) October 30, 2021

