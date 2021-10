» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 31/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Halloween ¿En qué orden ver las películas de Michael Myers?

La saga Halloween de John Carpenter es una de las franquicias cinematográficas de terror más populares e icónicas de la historia del cine, y es por eso que en esta nota repasamos el orden cronológico de las películas siguiendo la pista de Michael Myers. El Coco es real y ha regresado, Michael Myers es el antagonista (La mayor parte del tiempo) de la saga de Halloween, que empezó en 1978, cambiando la forma de hacer cine de terror y en particular el Slasher, además de ayudar a despegar a la fama a su director, John Carpenter, productora, Debra Hill, y protagonista, Jamie Lee Curtis (Además de, claro, el mencionado Myers como icono del terror), la primicia es sencilla, Michael Myers es un asesino serial, descrito por su médico, Sam Loomis (Interpretado por Donald Pleasence), como el Mal encarnado, Laurie Strode (El personaje de Curtis) es la protagonista a la que debe sobrevivir a la matanza de "La Figura" y eventualmente enfrentarlo cara a cara, nada del otro mundo, pero aun así, la Saga maneja distintos reinicios y continuidades, hoy les vamos a compartir una Guía de Principiantes, así saben el pasado de la saga y tienen un mapa para su futuro: La Primera Secuela: Halloween 2 (1981) es, literalmente, una secuela directa, donde la noche de Halloween de la anterior aún no termina, y Laurie debe sobrevivir a Michael mientras esta hospitalizada, además de que, ella y la audiencia, descubrirá que Myers es su hermano mayor (Un Twist con el que no deben encariñarse), la película termina con, SPOILERS, Loomis sacrificándose para salvar a Laurie, llevándose a Michael con él a la tumba... Temporalmente. La Trilogía de Michael Myers: Halloween 4 (Halloween 4, The Return of Michael Myers, 1988), Halloween 5 (Halloween 5, The Revenge of Michael Myers, 1989), Halloween 6 (Halloween 6, The Curse of Michael Myers, 1990) llevaron la franquicia en una dirección distinta al traer elementos sobrenaturales, como un Michael (Y Loomis, aunque no "intencionalmente") inmortal y un culto que lo controla, la "protagonista" de esta trilogía es Jamie Lloyd, interpretada por Danielle Harris , la hija de Laurie (Que, podrán suponer, murió fuera de cámara) y por lo tanto sobrina de Michael, o al menos es la protagonista hasta que la matan en el inicio de la 6 y le dan el protagonismo a un joven Paul Rudd; Esta etapa termino abruptamente, tras la muerte de Donald Pleasence, siendo Halloween 6 su última película, y la recepción cada vez más negativa de estas secuelas. La Corta Resurrección: Acá llegamos al primer "reinicio", Jamie Lee Curtis regresa en Halloween H20 (1998), una secuela que ocurre 20 años después de la original y que solo toma en cuenta las 2 primeras cintas, Laurie sigue con los traumas de la noche de Halloween del 78, pero, al regresar Michael, deberá superar sus miedos y enfrentar a su Coco personal, logra hacerlo al, SPOILERS, decapitarlo en su confrontación final, la cosa pudo haber terminado ahí, pero redoblaron su apuesta con Halloween: Resurrection (2002), donde Laurie muere en un prólogo y la cinta trata de Michael matando concursantes de un Reality Show que se graba en su casa de la infancia abandonada, no fue muy bien recibida (https://www.youtube.com/watch?v=7nyyurFTBpI). La Figura de Rob Zombie: El musico y director Rob Zombie trajo sus sensibilidades a un remake de la original (Halloween, 2007) más una secuela (Halloween 2, 2009), y por sensibilidades nos referimos a cintas que se vuelcan a los extremos, violencia extrema, irreverencia extrema, cosas como el "origen" de Michael, que en la original es un inicio de pocos minutos, acá se vuelven el primer acto, con Michael teniendo padres abusivos y dejando salir sus instintos asesinos de manera mucho más grafica que en entregas anteriores, depende de cada uno si aceptan esta versión tan radical, no es para todo el mundo. El Regreso a lo Clásico: De la mano de Blumhouse, con un guion de David Gordon Green (Que también es director) y Danny McBride y el regreso de John Carpenter como productor y otra vez Jamie Lee Curtis como Laurie Strode, Halloween (2018) decide descartar todas las películas con excepción de la original, Laurie ya no es hermana de Michael en esta continuidad (Al menos por ahora) y se volvió una reclusa traumatizada, obsesionada con estar preparada para matar a Michael, pero a la vez alejada de su familia, en particular su hija y nieta, interpretadas por Judy Greer y Andi Matichak respectivamente, volvemos a lo clásico, Myers escapa de un asilo, vuelve a Haddonfield (La ciudad por excelencia de la saga) y empieza otra matanza, pero ahora Laurie esta lista para enfrentarlo; Esta "tetralogía" continuara y cerrara con Halloween Kills este jueves 14 de octubre y Halloween Ends el próximo año ¿Sera este el fin definitivo del Coco que es Michael Myers? Probablemente no, pero estaremos al tanto sobre este interminable Halloween. Mención Honorifica, La Temporada de Brujas: Tal vez alguno se preguntó por qué saltamos de Halloween 2 a Halloween 4, es que Halloween 3: Season of the Witch fue el primer intento en convertir a la franquicia en una antología de cintas que ocurrieran alrededor de la celebración, sin conexión entre sí, no salió como se tenía planeado, esta tercera entrega sufrió bastante en críticas y audiencia por la ausencia de Myers (Aunque si sale en cierta forma), afortunadamente, el tiempo le dio la razón a esta película, volviéndose un clásico de culto, no es ninguna obra maestra, pero es una cinta que logra mezclar muy bien el misterio, toques de terror y un giro al combinar magia con tecnología, una alternativa interesante fuera de lo que uno espera de la saga Halloween y una gran pieza para ver este festival de Samhain.



