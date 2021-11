En realidad no es una fiesta, sino un culto der origen al Dios Samain, que significa víspera de los santos o víspera de los muertos (all-hallo-eve). En que creían los celtas? El pueblo celta era sumamente guerrero, politeísta, creía fuertemente en la inmortalidad, realizaba sacrificios humanos y de animales, se dedicaban ademas a la aastrología y la adivinacion. Sus sacerdotes eran conocidos como druídas, Samain era su principal dios. El 31 de octubre era para ellos el última dia del año, fecha en laque celebraban el culto a este dios. En que se parece eseculto al Halloween de hoy? Muy lejos estaba esta fecha para el pueblo celta de la diversión, era una noche de miedo y terror.LOssacerdotes druídas encendían grandes fogatas intendando comunicarse con los espíritus de losmuertos y era en ese ámbito que se ofrecían sacrificios humanos y de animales. La noche se teñia de sangre y fuego. Los sacerdotes recorrían las aldeas extorsionando a la gente a que les dieran algo de valor para el nuevo año,de lo contrario les hacían alguna "maldad" (sacrificio de un hijo, un animal, o daño físico a ellos o a su propiedad). Uno delos ritos en el sacrificio de personas era el de la cabeza cortada, el cual se representaba con una calabaza agujereada.De estas terrible costumbres algunos intentan hacewr un juego inocente como las calabazas o frutas agujereadas, o con el "trick or treat".Trick: truco o maldad. Treat: Obsequio o regalo. De esta manera, en la actualidad, quienes festejan Halloween enseñan a los niños a pedir por las casas un obsequio (generalmente golosinas) o de lo contrario les desearan un mal.Halloween representa en toda su simbología "terror y maldad". Preferimos que a nuestros niños nose le senseñe en base a estos principios. No estamos en contra de tomar festividades o costumbres de otras culturas distintas a la nuestra. Estamos en contra de adoptar "malas costumbres". Creemos que sería mucho mejor copiar las buenas costumbres del país del norte, por ejemplo, el día de acción de gracias (thanks-giving), celebrado en noviembre y poseedor de valores cristianos, éticos y morales. Invitamos a nuestras reuniones en Iglesia Cristiana Evangelica Colon 1367 Bº 9 de Julio. Horario: domingos y miércoles a partir de las 19 hs.