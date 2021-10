» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 31/oct/2021 de La Auténtica Defensa. El Radicalismo conmemoró en Ferro los 38 años del histórico triunfo de Raúl Alfonsín









Dirigentes y militantes de la UCR Campana participaron del multitudinario acto. Con la presencia de importantes dirigentes como Gerardo Morales, Mario Negri, Ernesto Sanz, Gustavo Valdéz, Alfredo Cornejo, Rodolfo Suarez, entre otros; la UCR de la Provincia de Buenos Aires evocó, en un acto partidario en el estadio de Ferro, al histórico triunfo del Presidente Raúl Alfonsín y el advenimiento de la democracia, allá por 1983. Oficiaron como principales oradores el Presidente de la UCR Provincia, Maximiliano Abad y el candidato a Diputado Nacional Facundo Manes. El mensaje fue claro y contundente, seguir fortaleciendo el partido, consolidar la coalición Juntos y dentro de la misma posicionar más candidatos propios con proyección al 2023. "El radicalismo nacional está llamado, como en otros tiempos, a liderar una coalición y a buscar la presidencia de la Nación", enfatizó Maximiliano Abad. Por su parte, Manes convocó a ampliar a Juntos por el Cambio y armar una "nueva mayoría de centro popular" con el objetivo de "reconstruir a la Argentina". "Sepan que no vamos a parar hasta encaminar al país al desarrollo. "Nosotros no vamos a conformarnos más con la pobreza. No vamos a aceptar el desempleo como destino ni vamos a tenerle miedo a la lucha contra el crimen y el narcotráfico". "Tenemos que ser parte de esta nueva ola imparable, que nació en la provincia y repercutió en todo el país", subrayó Manes. Y remarcó que "mejorar la calidad de vida de los sectores populares es una condición imprescindible para que la Argentina se ponga de pie". "Quién diga que el Radicalismo no sabe gobernar, que mire Jujuy, Mendoza, Corrientes y los más de 600 municipios que el partido gestiona". Culminó el emotivo acto, tal como lo hiciese Alfonsín en su cierre de campaña en el Obelisco, recitando el preámbulo de nuestra Constitución Nacional.

Manes convocó a ampliar a Juntos por el Cambio y armar una "nueva mayoría de centro popular" con el objetivo de "reconstruir a la Argentina"

P U B L I C I D A D