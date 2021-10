» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 31/oct/2021 de La Auténtica Defensa. El Frente Grande Campana respaldó el congelamiento de precios









El partido emitió un comunicado a nivel nacional donde destacaron la medida implementada por el Secretario de Comercio, Roberto Feletti y se comprometieron a sumarse a los controles para que los precios establecidos se cumplan. "Los monopolios alimenticios fijan sus precios para maximizar los costos de una forma totalmente arbitraria, es fundamental que el Estado intervenga para favorecer la recuperación del poder adquisitivo de los sectores más golpeados". Tras varios días en funcionamiento del programa de precios cuidados de la Secretaría de Comercio que congela los precios de productos esenciales de consumo masivo por 90 días, el Frente Grande expresó su respaldo a la decisión de la cartera encabezada por Roberto Feletti y se manifestó a través de un comunicado. "Frente a los aumentos de precios de los últimos meses, que no tienen razón de ser porque los costos empresariales no han aumentado en la misma proporción, es necesario que se tomen medidas estrictas para favorecer la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, de las jubilaciones y de los ingresos de los sectores más débiles", señalaron. En sintonía con lo expresado, Gustavo Parravicini, presidente del Frente Grande de Campana, opinó "No existe un justificativo sustentable del porqué del aumento de precios", y explico "La forma de que las empresas ganen más debería ser produciendo y vendiendo más no subiendo los precios". Asimismo, remarcó " Los monopolios alimenticios fijan sus precios para maximizar los costos de una forma totalmente arbitraria, es fundamental que el Estado intervenga para favorecer la recuperación del poder adquisitivo de los sectores más golpeados". Por su parte, en el comunicado del Frente Grande también señalaron "El Estado cuenta con herramientas institucionales y legislativas que debe hacer valer, para favorecer sus políticas de reactivación y de mejor distribución, que deben ser firmemente aplicadas, como así también deben sancionarse las conductas que violan las normas que han sido establecidas en forma democrática" y respondieron a las acusaciones de algunos medios "Aplicar la ley no significa amenazar a nadie, como sostienen los medios hegemónicos que salen en defensa del poder de los monopolios, sino afirmar los principios republicanos de acatamiento y cumplimiento de las leyes vigentes". Parravicini recordó a los vecinos que ya está disponible el número telefónico 0800-222-5262, que funcionará de lunes a viernes, las 24 horas, y también las redes sociales de la Defensoría del Pueblo Bonaerense que serán quienes realicen los controles. Además adelantó que "durante estos 90 días los y las militantes del partido estarán realizando controles y viendo que se respete lo establecido".

Gustavo Parravicini, presidente del Frente Grande de Campana

