Una de las referentes del Frente de Izquierda-Unidad en Campana y candidata a consejera escolar suplente, Candela Bravo, cuestionó el ambientalismo "electoralista y oportunista" de los demás espacios políticos. Una de las referentes locales del PTS en el Frente de Izquierda Unidad, Candela Bravo, destacó que ese espacio político representa "la única lista 100% verde" a votar en estas elecciones legislativas. "En este año electoral vimos un desfile de discursos mentirosos por parte de los políticos de siempre tratando de ligarse de alguna forma u otra a los jóvenes y sus sensibilidades. En el país y en Campana hace ya más de un año fuimos cientos los que salimos autoconvocados a las calles al grito de ¡Ley de Humedales Ya! cuando vimos cómo se incendiaba el Delta del Paraná", afirmó la joven. "Miles de hectáreas de territorio plagados de flora y fauna nativa destrozados al ritmo del agronegocio. En la ciudad `naturalmente industrial´, como varios referentes de Juntos explicaban para desligarse de las responsabilidades políticas que les compete, todo pinta muy confuso. Los que se dicen oposición son en realidad quienes gobiernan el país y la provincia, en el Frente de Todos, que son los abanderados del extractivismo en todas sus variantes", fustigó la candidata. En ese sentido, cuestionó por "electoralista y oportunista" la postura ambientalista de los demás espacios políticos locales, citando como ejemplo la de Avanza Campana. "Hace algunas semanas salió publicado un artículo de Avanza Libertad Campana, en donde Diego Sarna, referente de este espacio político en la zona, planteaba que se puede trabajar y dar trabajo sin contaminar. Es hora de dejar de hacer negocios con la política, y empezar a pensar en la sustentabilidad ambiental de la ciudad en el largo plazo, salvo que queramos que nuestros hijos y nietos vivan en un basurero industrial. Si no paramos ya, hacia eso nos dirigimos´´, manifestó bravo. Y añadió: "esta declaración sorprende por el nivel de oportunismo político que destila, una hipocresía total. En primer lugar, no podemos olvidar que Avanza Libertad tiene como uno de sus principales referentes al ferviente negacionista del cambio climático, Javier Milei. Para él, el calentamiento global es un invento de `los zurdos comunistas´ y `no existe tal cosa´. Está postura además de ser peligrosa porque miente sobre las condiciones en las que se encuentra nuestro planeta, invisibiliza el enorme movimiento a nivel mundial, encabezado principalmente por la juventud, que puso en cuestión está urgencia y postuló que no hay planeta B". "En segundo lugar, y acá se cae el discurso, la libertad para las empresas, que plantea en su plan económico, social y cultural, va totalmente a contramano del cuidado y la preservación del medioambiente", sostuvo la joven. Y continuó: "Aunque los diferentes espacios políticos quieran presentarse como una alternativa confiable, por así decirlo, en nuestra ciudad la realidad es que no hay que mirar muy lejos para saber cuáles son sus verdaderos planes. En materia ambiental `Todos Juntos´ tienen las manos manchadas de explotación de recursos naturales". "En estas elecciones, no se puede votar a quienes dentro del Congreso votan contra las demandas que planteamos en la calle. Para que se exprese la pelea contra la destrucción del ambiente, necesitamos darle fuerza a la Izquierda", manifestó Bravo, la "única lista 100% verde".

