Campana fue sede de importante Encuentro sobre Desarrollo Sostenible

En el Encuentro, Sergio Roses presentó el Programa "Ecosistema Productivo Delta del Paraná", desarrollado por la Agencia de Desarrollo. En el marco del Programa Corredor Azul se llevó a cabo el 26 de octubre 2021 en Campana, el Taller sobre Gestión y Ordenamiento Ambiental del Territorio- OAT - en el Delta Bonaerense, conformando una Plataforma de Diálogo Multisectorial para el Desarrollo Sustentable de Humedales del Bajo Delta del Paraná. La convocatoria estuvo a cargo de la Fundación Humedales/Wetlands lnternational (FH) y Fundación para el Cambio Democrático (FCD). La Plataforma está conformada por un grupo de actores y sectores pertenecientes al área territorial de Bajo Delta, con miradas e intereses diversos, con representación institucional o no, que se reúnen de manera sostenida para alcanzar metas establecidas. Resulta una iniciativa del Programa Corredor Azul de la FH/ WI, dirigido a preserva la salud y la conectividad del sistema de humedales Paraná -Paraguay, como patrimonio natural y cultural de importancia clave para el desarrollo sostenible de la región y corno sustento de los medios de vida de las comunidades que viven a lo largo del corredor. El sistema de humedales Paraná-Paraguay se encuentra amenazado por un modelo de desarrollo ambientalmente no sustentable que afecta los bienes y servicios ecosistémicos que ofrecen los humedales de esta región única, poniendo en riesgo las economías locales, la biodiversidad y la adaptación al cambio climático. Este escenario que involucra a una notable diversidad de actores vinculados con el Delta del Paraná y su área de influencia, configura una intrincada trama de intereses y tensiones y requiere de abordajes integrales e incluyentes desde distintas miradas, intereses y necesidades en torno al territorio. El objetivo del encuentro fue generar un ámbito de articulación, intercambio y reflexión sobre la Gestión y el ordenamiento ambiental del territorio en base a Iniciativas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación (MAyDS), y acciones en curso de los diferentes actores municipales del Bajo Delta Bonaerense y convocando a participar a las múltiples partes interesadas en este territorio como organismos públicos, asociaciones de productores, universidades e institutos de investigación, organizaciones de la sociedad civil y comunidad en general. En el encuentro, se realizó la presentación del proyecto "Incorporación de la conservación de la biodiversidad y el manejo sostenible de tierras (MST) en la planificación del desarrollo: Operacionalizar el Ordenamiento Ambiental del Territorio (OAT)" del M AyDS y se presentaron experiencias de Planificación Estratégica del territorio del Bajo Delta Bonaerense por parte de los municipios, entre los disertantes estuvieron: - Sergio Roses, Presidente Agencia Desarrollo Campana, Secretario de Desarrollo Económico, Municipio de Campana. - Rodolfo Díaz Molina, Subsecretario de Planificación, Municipio de Tigre - Jorge Lembo, Director de la oficina del Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial, Municipio de Escobar - Gabriel Tato, Secretario de Producción y Turismo, Municipio de San Fernando Se conformó un trabajo grupal focalizado en expectativas, desafíos y propuestas a corto y mediano plazo para el desarrollo del OAT y la puesta en común en Plenario para resaltar aspectos fundamentales; identificar visiones comunes, disensos a trabajar y desafíos, así como conexiones entre diferentes actores para la complementariedad y la gestión articulada del territorio. Durante el encuentro, Sergio Roses expuso el Proyecto para el Desarrollo Sostenible Regional "Ecosistema productivo Delta del Paraná", desarrollado por la Agencia de Desarrollo Campana, que toma una perspectiva regional del desarrollo sostenible.



#Adelanto 31/10/2021 · 09:26 Hs.

Domingo 31 de Octubre de 2021:

