Fue este sábado, en el Centro de Operaciones Liberales, y tuvo como disertante a Fernando Chiaravalloti, de la Hawk Trading Academy. "Es necesario que, de a poco, vayamos aprendiendo sobre ellas, porque su implementación quizás sea el comienzo de la solución definitiva de la Argentina a la inflación", explicó Diego Sarna luego del evento, el tercero de este tipo en menos de 20 días. Se llevó a cabo este sábado una nueva capacitación organizada por Avanza Campana - Avanza Libertad. En esta ocasión, la temática fue "Criptomonedas". El seminario se realizó en el Centro de Operaciones Liberales (C.O.L.), bunker de campaña del espacio liberal ubicado en 25 de Mayo 771, y como disertante estuvo Fernando Chiaravalloti, de la Hawk Trading Academy. El experto en trading explicó que una criptomoneda es un activo digital que emplea un cifrado criptográfico para garantizar su titularidad y asegurar la integridad de las transacciones, y controlar la creación de unidades adicionales, es decir, evitar que alguien pueda hacer copias como haríamos, por ejemplo, con una foto. Además, aclaró algo clave, y es que estas monedas no existen de forma física, sino que se almacenan en una cartera digital. Otra particularidad de las criptomonedas, que atrae especialmente a militantes del ideario liberal, es que no están reguladas ni controladas por ninguna institución estatal y no requieren de intermediaros en las transacciones. De la charla participaron los referentes de Avanza Campana -entre ellos, los dos primeros candidatos a concejales Diego Sarna y Adriana Pozzi-, y una buena cantidad de vecinos, algunos de los cuales ya asistieron a otros seminarios del espacio. Luego del evento, Sarna comentó que "es necesario que, de a poco, vayamos aprendiendo sobre criptomonedas, porque su implementación quizás sea el comienzo de la solución definitiva de la Argentina a la inflación. Pero como dijo Javier Milei, "si no podemos mantener estabilidad frente al dólar, menos vamos a lograr estabilidad con las bitcoins". El candidato a diputado por la CABA se mostró recientemente a favor de las criptomonedas, y explicó que "se debe aceptar el valor del bitcoin como una moneda que va a estar fija y que no te ocasiona pérdida de poder adquisitivo. Pero para adherir a esto hay que aceptar algo que el gobierno aún niega, y es la naturaleza monetaria de la inflación. Alberto Fernández culpó siempre a terceros y no reconoció que era por emisión de papel moneda" Previa a esta hubo otras dos charlas abiertas en el C.O.L.: la primera, de formación personal, a cargo de Tomás Darlán, y que fue organizada por la Juventud de Avanza Campana; y la segunda, de ecología y medioambiente, a cargo de Raúl Quirino.

Una nutrida asistencia participó de la tercera actividad educativa que Avanza Campana organizó en menos de 20 días.





Referentes de Avanza Campana con el disertante, Fernando Chiaravalloti, de la Hawk Trading Academy.