Mendoza: tierra de vino, cordillera y cordialidad

Cualquier época del año es buena para visitar esta provincia y deslumbrarse con sus verdes paisajes de viñedos y las majestuosas siluetas de sus montañas. Catalogado por la National Geographic como uno de los mejores destinos del mundo para visitar. Mendoza es conocida como "la tierra del sol y el buen vino" porque durante gran parte del año un sol radiante cubre todo su territorio. El mes más caluroso es enero, que tiene un promedio de 24°C y el mes más frío es julio, que tiene temperaturas que promedian los 8.1° C. Si bien su temperatura media anual es de 16.4° C, hay que recordar que el clima cordillerano es frío, con presencia de nieve durante el invierno. Por el contrario, en las zonas llanas, las temperaturas aumentan escasamente debido a las lluvias que alcanzan un promedio de 250mm anuales en verano. Sin importar en que temporada se visite, siempre es importante llevar abrigo, inclusive en verano. Este es un tip básico y esencial para cualquier viaje por Mendoza, ya que en algunas regiones la amplitud térmica es muy grande y el clima es frío y ventoso. Hay muchas modalidades de visitar esta fabulosa provincia, pero si la elección es hacer base en Mendoza Capital y desde allí tomar todas las excursiones, la mejor zona para alojarse es sin dudas el centro, en las proximidades de la Plaza Independencia y la zona comercial. Si en cambio la idea es hacer el circuito de bodegas y viñedos, lo mejor será buscar hoteles en Godoy Cruz, Lujan de Cuyo o Chacras de Coria. Con respecto al primero se puede decir que no tiene el mismo movimiento que el centro, pero hay muchos lugares turísticos que pueden ser interesantes para visitar como por ejemplo el Casino o el Palmares Open Mall. Si hablamos de Chacras de Coria hay que mencionar que no solo es una zona muy recomendada para los amantes del vino, sino que además abarca una enorme variedad de alojamientos, entre los cuales se destacan hoteles, cabañas y departamentos. Dentro de las recomendaciones siempre figuran los restaurantes ubicados en el centro de la ciudad y en barrios más residenciales como Chacras de Coria o Challao, siendo la avenida Arístides, zona que concentra restaurantes, barcitos, cervecerías e irish pubs uno al lado del otro. En la Aristides se respira la vibrante vida nocturna de Mendoza y en las noches de verano los restaurantes y bares sacan sus mesas a las veredas para disfrutar de la velada al aire libre. Muy recomendados son los bares William Morris y el Chachingo Craft Beer; entre otros.

Viñedos y montañas: el valle de Uco es uno de los sitios más bellos y de mayor producción de malbec para vinos de alta gama.



CÓMO MOVERSE POR MENDOZA: En auto: es una de las mejores opciones para manejar los propios tiempos tiempos y visitar una cantidad ilimitada de lugares. Recomendable utilizar un GPS con mapas actualizados ya que algunas bodegas están mal señalizadas. En remis o taxi: es una buena opción, sobre todo cuando se viaja en grupo porque se puede dividir el total del costo del viaje entre todos los pasajeros. En Excursión: es la opción ideal para quienes quieren dejar en manos de otras personas la organización del paseo. La mayoría de las agencias de viajes te pasan a buscar por tu hotel y te traen de vuelta con total seguridad. Solamente hay que preocuparse por verificar que servicios incluye la tarifa y cuáles son los extras que no están incluidos en el precio de la excursión. En transporte público: está servicio está conformado por colectivos, trolebuses y metro. Para pagar se usa la tarjeta Sube o la Red Bus, que son tarjetas electrónicas a la que hay que cargarle crédito que se te va descontando con cada viaje.

La calle Arístides Villanueva es sinónimo de cervecerías y gastronomía, que año a año se consolida como sitio de visita obligado.

POR QUE VISITAR MENDOZA - Mendoza es una de las capitales mundiales del vino y es el escenario ideal para recorrer los viñedos y satisfacer el paladar. - Ademas de Enoturis-mo, ofrece vida nocturna y paseos que te ponen en contacto con la naturaleza y la aventura. - Cualquier época del año es buena para visitar esta provincia y deslumbrarse con sus verdes paisajes de viñedos y las majestuosas siluetas de sus montañas. - Es uno de los lugares más turísticos de Argentina y la National Geogra-phic la eligió como uno de los mejores destinos del mundo.

Mendoza es elegida por viajeros argentinos y de todo el mundo.



