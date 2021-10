» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 31/oct/2021 de La Auténtica Defensa. El Ministerio de Salud realizó anuncios sobre habilitaciones para el ingreso y egreso al país









Habilitaciones, autorizaciones para el ingreso a Argentina y viajes al exterior - Ingreso a la lista blanca de la Unión Europea. Argentina fue incorporada junto con Perú, Colombia y Namibia a la lista blanca, que es una recomendación de la Unión Europea para los países que la integran e implica no tener requisitos para el ingreso. Esto es gracias a la situación epidemiológica que tenemos en nuestro país que es muy favorable y gracias también a la campaña de vacunación. Esta situación se revisa cada dos semanas, por lo tanto, es muy importante que sigamos haciendo un esfuerzo y trabajando en conjunto Nación, provincias y municipios, la comunidad, la sociedad, en relación a la importancia de seguir cuidándose, completar los esquemas de vacunación, iniciarlos quienes no lo hayan iniciado, sostener la percepción de riesgo, si alguien tiene síntomas acercarse a testearse, hacer el aislamiento, ya que para que Argentina se sostenga en la lista blanca tiene que tener una incidencia baja con una cantidad de testeos sostenida y un porcentaje de positividad bajo. - Argentina país seguro para el turismo receptivo. Otro motivo de alegría por esta noticia de estar en la lista blanca es que Argentina también es un país seguro para el turismo receptivo. Ayer hubo una reunión del canciller Cafiero con el ministro Lammens y embajadores de los países que más ciudadanos visitan la Argentina. Por supuesto que esto va a ser muy importante también para estimular el turismo en Argentina y así poder continuar reactivando la economía y las actividades que están relacionadas al turismo. - Situación epidemiológica. En relación a la situación epidemiológica, octubre es el mes de menos casos del año. Tenemos un promedio diario de menos de 780 casos por día, muy bajo si lo comparamos con casi 27 mil casos diarios del mes de mayo. Tenemos 20 semanas de descenso y las últimas dos semanas con una pequeña fluctuación en los grandes aglomerados que también generalmente es a expensas de la circulación de la variante Delta. Tenemos una situación estable y tenemos que monitorear la situación epidemiológica para poder definir como sigue esta tendencia del número de casos. - Situación variante delta. La variante delta está aumentando la proporción en relación a otras variantes en el número de casos, sobre todo en personas sin antecedente de viaje, sin relación con alguien que haya tenido viajes. Tenemos el 61% total de país siendo delta y el 80% en el AMBA. Se observa también transmisión comunitaria en las provincias de Salta, Neuquén, Santa Fe y Tucumán. Por lo tanto, era lo esperado, el éxito de retrasar el ingreso, el éxito de retrasar la circulación predominante, y haber llegado a coberturas de vacunación con esquema completo satisfactorio. - Aumento de casos en menores de 18 años. También tenemos un aumento de la proporción de casos en los menores de 18 años, por eso es tan importante avanzar con la vacunación en adolescentes, niños y niñas. - Descenso de las internaciones por COVID-19. Seguimos viendo un descenso de las internaciones. Tenemos alrededor de 600 personas internadas en terapia intensiva, el numero más bajo de todo el año si nos remontamos a junio del año pasado. También la mortalidad sigue descendiendo en la semana consecutiva número 20, con una disminución del 25% respecto a la semana previa. - Eliminación del test de antígeno al ingreso al país. Desde el 1 de noviembre cuando salga la decisión administrativa y gracias a que ya tenemos el 56% de la población global que ha completado su esquema de vacunación, y atento a que se ha cumplido el objetivo de retrasar la circulación de la variante Delta, y ya tenemos circulación comunitaria, se va a eliminar la realización del test de antígeno al ingreso para todos. Los vacunados ya lo están haciendo, retirarlo también con los no vacunados. Eliminar la PCR entre el 5 y el 7 día de las personas vacunadas. Informar que los menores de 18 años, vacunados o no vacunados, y argentinos o extranjeros, están eximidos de cumplir la cuarentena. - Autorización para el ingreso al país con transporte terrestre y ferry. Se autoriza el transporte terrestre a través de colectivos por los puntos de ingreso, cumpliendo los mismos requerimientos que para el ingreso de fronteras, que es la PCR al menos 72 horas antes y el esquema de vacunación completo. Y lo mismo en relación al transporte de modo ferry, se aumenta el aforo al 100% también con los mismos requisitos. - Habilitación del 100% del aforo en eventos masivos. A partir del 16 de noviembre, como lanzamiento del partido en San Juan de Argentina con Brasil el aumento del aforo en eventos masivos pasa al 100%, recordando una vez más la necesidad y el requisito del ingreso con, al menos, una dosis de vacunación.



