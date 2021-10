» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 31/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Agradecimiento

Mónica Navarro y familia de Juan Manuel













NOTICIA RELACIONADA: Juan Manuel ya está en su casa Toda nuestra familia, la familia de Juan Manuel, queremos hacer llegar nuestro agradecimiento infinito a todos los CAMPANENSES y como mencioné en mis redes a todos quienes elevaron sus deseos oraciones y plegarias también de otras ciudades. A todos, con nuestro corazón Gracias!!! La Fe de cada uno unida en un todo fue parte del Milagro que hoy tenemos, JuanMi esta con VIDA en casa. A la pediatra de JuanMa y Anita, la Doctora Analía ARSICH, quien nos acompañó desde el momento 0 de la enfermedad, llamándonos cada día y no solo a nosotros sino a los médicos del Sanatorio Anchorena para saber cada parte sobre la salud de JuanMa. Analía sos muy muy genia, excelente profesional y persona más aún. Al personal de la Clínica Delta que nos atendió excelente, los dos días de estadía con Juanma y la resolución rápida que tuvieron los pediatras para trasladar de inmediato a Juanma a un centro de mayor complejidad. Además también la atención excelente brindada a mí esposo, que fue internado el mismo domingo 8 de Agosto cuando a nosotros nos trasladaban. Gracias!!! Agradecer a todos los que colaboraron cuando mis hijas realizaron una rifa para solventar algunos gastos importantes que se fueron dando durante nuestra larga estadía en CABA. A todos ellos y también a los que desinteresadamente colaboraron, y además a quienes no llegaron a comprar números pero tuvieron la intención. Gracias mil gracias!!! A toda nuestra querida familia que siempre estuvo en la distancia y jamás nos abandonó. A los amigos y amigas que jamás dejaron de enviarnos mensajes y también nos han acompañado a la distancia. Gracias con nuestro corazón y alma a Todos y Todas por nunca abandonar la oración y creer en nuestro Guerrero y su fuerza para salir de este tremendo momento. Agradecer a nivel ciudad a la Diputada provincial Soledad Alonso y al diputado Nacional Carlos Ortega por haber puesto a disposición unos días de Hotel en CABA cuando recién comenzaba a transitar esta pesadilla de la enfermedad de Juan Manuel. La posibilidad de estar cerca de nuestro hijo en todo momento fue muy importante. Gracias por ser tan sensibles ante nuestro dolor y no dudar en tender una ayuda. A la secretaria de salud del Hospital San José, tanto la Doctora Eleonora Penovi como Cecilia Acciardi, estuvieron en los primeros momentos de la enfermedad de JuanMa, facilitando algunas cuestiones de atención inmediatas antes de su posterior internación. Al Doctor Rubén Romano que cuando recién empezábamos a transitar Covid los cuatro integrantes de mí familia, nos asistió telefónicamente para saber cómo evolucionaba la enfermedad. Al área de desarrollo social, a la señora Elisa Abella, que puso a disposición un vehículo para que los primeros tiempos podamos viajar todos los días a ver nuestro pequeño. Además también cuando regresaba del hotel a Campana o algunas veces cuando volvía a CABA. Y por supuesto ayer para traer de vuelta a nuestra querida ciudad a JuanMa. No puedo dejar de mencionar en estos traslados a Fernando Ravera, quien escuchaba de ida y de vuelta los partes médicos, mis angustias, mis llantos, y siempre tuvo la Fe y me daba el aliento diciéndome...YA LO VAMOS A TRAER DE VUELTA MONI...Gracias Fer de corazón. A la Fundación del Banco Galicia, que nos brindó también apoyo económico, para una parte de la estadía que fue de más de 30 días en el hotel cercano al sanatorio. A través de mi hija Florencia que trabaja con ellos... Mil Gracias!! A los medios de nuestra ciudad, Campana 2804, Campana Noticias, Campana 360, Infozc, a Luis Paolo Costa, a Magui Felizia que escribió una hermosa nota para La Auténtica Defensa y que siempre está junto a JuanMa, A FM Swing, de la mano de Rubén Dusac, que siempre nos acompañó llamándonos para dar testimonio del momento que transitábamos. A Mariano Ruiz en su programa "Más temprano que nunca" de Radio Más, que también siempre estuvo cerca llamando, preguntando e informando sobre la salud de JuanMi. A todos ellos Gracias!!! Gracias por replicar cada parte que dábamos y por hacer viral las cadenas de oración cuando más necesitábamos de todos. Qué importante el papel de los medios para llegar a cada rincón de la ciudad y así poder contar con las plegarias y el acompañamiento de cada uno de ustedes. No solo eso, el amor con el que escribieron sobre mí pequeño Guerrero. Además de agradecerles, deseo tomarme el atrevimiento de pedirles a quienes aún no se han vacunado porque creen que el Covid es solo una gripe, que lo hagan. Puede que sí sea una gripe para algunos, pero para muchos es más que eso, en esta enfermedad se va la vida, y cuando la vida queda también quedan muchas secuelas. Vacunarse hoy en este contexto de Pandemia, Es un acto de Amor. Amor a nuestros seres queridos, Amor a la vida misma. Cuidar la salud a través de las vacunas que atenuando los efectos del virus, verdaderamente salvan vidas. Para ir terminando le damos Gracias a Dios, por ser grande y bueno con quienes nos arrodillamos con el alma y pedimos solo su voluntad. Gracias Vida.... Gracias por devolvernos a nuestro Pequeño Luchador, para que siga recuperándose en casita. A Todos y Todas, la familia de JuanMa les decimos Gracias infinitas y los abrazamos Fuerte!!!



Domingo 31 de Octubre de 2021:

