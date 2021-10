» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 31/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 31 de Octubre









DÍA MUNDIAL DE LAS CIUDADES Instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante la Resolución 68/239 en el año 2013, en este día se promueve el interés en la urbanización y se impulsa a los países a cooperar para afrontar los desafíos que presenta el urbanismo como también contribuir al desarrollo urbano sostenible. El tema de este año es "Adaptar las ciudades para la resiliencia climática" y tiene el objetivo de crear sociedades más sostenibles y resilientes a los efectos del cambio climático; para lograrlo se debe reducir la pobreza, proporcionar infraestructura resiliente y garantizar el acceso a servicios básicos para todas las personas. Según la ONU, se espera que al menos 130 ciudades (con más de un millón de habitantes cada una) se vean afectadas por inundaciones costeras. Por otro lado, estima que aproximadamente 1000 millones de personas habitan en asentamientos urbanos informales y el 70% es muy vulnerable al cambio climático. Sobre esto, el Secretario General de la ONU, António Guterres, manifestó: "Las ciudades pueden liderar el avance hacia una mejor recuperación tras la pandemia, reducir las emisiones a la escala y velocidad que el mundo necesita, y asegurar un futuro resiliente para miles de millones de personas".



FALLECE HARRY HOUDINI Erik Weisz nació el 24 de marzo del año 1874 en Budapest, Hungría. Criado en el seno de una familia pobre y trabajadora radicada en Estados Unidos, Weisz empezó a trabajar desde temprana edad como vendedor de periódicos y lustrador de zapatos. A los 9 años quedó fascinado con la actuación del reconocido mago Dr. Lynn que decidió incursionar en el mundo del espectáculo actuando como contorsionista y trapecista en un pequeño circo. Sin embargo, al mudarse a Nueva York, su trabajo de mensajero ocupó su tiempo debido a que era sostén de familia. Por otra parte, la magia comenzó a ser un pasatiempo que estudiaba en sus ratos libres hasta que encontró el libro "Memorias de Robert Houdin: Embajador, autor e ilusionista", el cual narraba las memorias del célebre ilusionista Jean Eugène Robert-Houdin, y decidió dedicarse por completo a la misma. Así, nació Harry Houdini que, en sus comienzos, deleitó a los espectadores con el espectáculo "Los Hermanos Houdini". No obstante, su compañero (Jacob Hyman) lo abandonó al poco tiempo por lo que, rápidamente, continuó con su hermano Theodore hasta que su futura esposa, Beatrice Rahner, se convirtió en su ayudante. El escape "Metamorfosis" significó un gran éxito en su carrera; el mismo consistía en encerrar al mago en un saco atado dentro de un baúl cerrado con candados y hacer que la asistente (arriba del baúl) se tapara con una cortina larga que cuando bajara aparecía el mago en su lugar. Más adelante, en una pequeña gira por Europa, su capacidad para liberarse de esposas, cuerdas y candados en los escenarios más peligrosos lo convirtió en "El rey de las esposas". Falleció en el año 1926, en Detroit, Estados Unidos.



SE LANZA "KIWI" Un día como hoy en el año 2017, Harry Styles lanzaba el sencillo "Kiwi". Perteneciente al álbum "Harry Styles" (2017) y compuesto por el cantante británico junto a Jeff Bhasker y Tyler Johnson, la canción fue una de las primeras que escribió para el disco: "Comenzó como una broma y ahora es una de mis canciones favoritas. No había escrito en mucho tiempo y esto es lo que salió de eso".



#Adelanto 31/10/2021 · 09:26 Hs.

Domingo 31 de Octubre de 2021:

Diario La Auténtica Defensa, versión PDF Campana, AÑO XLV - Nº 13226 - Edición 40 Páginas. Publicada en versiones papel, digital (web) y archivo PDF. Edición regular de La Auténtica Defensa en papel, replicada en ... P U B L I C I D A D