¿Sabemos lo que Dios piensa de Halloween? Halloween para muchos es un juego o una fiesta, (que aquellos que dicen creer en Jesús no deberían celebrar), basta conocer la historia para saber que a Dios no le agrada en absoluto. Para el ocultismo el 31 de Octubre es una de las fechas más importantes del año. Desde sus orígenes es contraria a las Santas Escrituras. No podemos ingenuamente darle lugar al diablo, y pretender que no tendremos consecuencias por ello. ¡La muerte no se celebra!, y las malas costumbres no deben ser apoyadas. Desde dejar dulces en la puerta para alejar a los malos espíritus, hasta el disfraz que utilizaban para confundirse con éstos. Muchos celebran Halloween porque desconocen su trasfondo, pero al hacerlo ponen en riesgo su vida espiritual y la de su familia. No conviene exponer a sus hijos a una práctica diabólica que es contraria a las creencias fundamentales del cristianismo, ya que el motivo de la fiesta es honrar al señor de la muerte, los que lo iniciaron creían que los muertos regresaban a visitar a los vivos para maldecirlos. Le llamaron la "Noche de Brujas" porque creían que éstas gozaban de mayor vitalidad esa noche, algo que siguen creyendo. Te alertamos; este juego es un engaño del mismo Satanás para envolver en la curiosidad, o ignorancia a la gente, y atraparlos en sus redes, igual que la tabla ouija o el juego de la copa. "No son un juego", es una estrategia satánica, para inducir a las personas al ocultismo y a la consulta con los muertos. La Biblia dice que el diablo es un engañador, un mentiroso, un asesino, y un ladrón. (Juan 10:10) dice: "El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia" Jesús vino al mundo para darnos salvación, "Jesús es la Resurrección y la Vida", (Juan 14:6) Jesús, por otro lado, le ofrece a usted bendición y vida eterna. Acercarse a Dios y a una iglesia, esa sí, es una costumbre que conviene adoptar en su familia. Mejor buscar la bendición, la misericordia y la gracia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, y que puedas tener la salvación eterna y no condenación eterna, nadie que quiera ir al cielo con Dios, estaría de acuerdo con practicar estas y otras fiestas paganas, contrarias a Él. Hoy tenemos una generación educada por libros y películas de brujas, vampiros y demonios, y durante años, permitiéndoles hacer lo que quieran sin límites y diciéndole a Dios que no entre en nuestras escuelas, que no esté en nuestro gobierno, y que se salga de nuestra sociedad, familias, y vidas, ahora ellos tienen más curiosidad que miedo a lo oculto; el diablo ya no oculta "su juego", y es muy activo en la actualidad. Los niños, desensibilizados por el consumo de tanto contenido ocultista, no tienen conocimiento de Dios y La Biblia, y no les importa más que jugar con el peligro. Seamos sabios y volvamos a los valores con que nos formaron nuestros padres, no seamos como el avestruz, dejemos de esconder la cabeza para esquivar los problemas. ¡Así nos va por hacerlo!, recapacitemos. Celebremos "La Vida", no la muerte, adoptemos "La Luz", no la oscuridad. ¿Crees en la "Palabra de Dios" que advierte de estas cosas? ¿La lees? ¿Quisieras leerla? Busca a Dios, contáctate con un cristiano y/o una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia". ¡No te arrepentirás! ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Emilio Camucce Varela 447- (ex-Rivadavia) - Campana - Tel. 427296 - luisgurodas@yahoo.com.ar