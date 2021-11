Centro Médico Rawson - cmr.drapp.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606 Continuando con #CHEAQUEATECMR les contamos uno de los circuitos: - CHEQUEO CARDIOLÓGICO: Destinado a pacientes que requieren apto físico para gimnasios, competición de alto rendimiento, hipertensos entre otras indicaciones previa admisión por un Médico Clínico o Cardiólogo. Este circuito consiste en: - Evaluación nutricional: Se mide peso y talla para diagnóstico de Sobrepeso, Obesidad, además adecuar la alimentación a las patologías asociadas Diabetes, Hipertensión etc. - Electrocardiograma. - Ergometría computarizada: Es una prueba de esfuerzo diagnóstico, fundamental que se utiliza principalmente para la detección de obstrucción de los vasos del corazón en pacientes con dolor torácico y para valorar la respuesta del corazón ante el ejercicio. ¿Cómo se realiza? Se colocan electrodos en la zona del pecho para registrar la actividad eléctrica del corazón durante el estudio conectado a un monitor donde se visualiza en tiempo real el electrocardiograma. ¿Cuánto dura? Dura entre 10 a 15 minutos. ¿Qué ropa usar? Ropa y calzado cómodo, especialmente zapatillas deportivas. Se recomienda no comer demasiado antes de realizar la prueba, pero tampoco hacerla en ayunas, porque con el esfuerzo se puede disminuir la glucosa, hipoglucemia. - Eco Doppler Cardiaco: Es una ecografía del corazón sin dolor, ni irradiación a través de ondas sonoras, brindando información sencilla, rápida y sin molestias sobre los vasos, paredes del corazón y sus válvulas. ¿Cuánto dura? Dura entre 10 a 15 minutos. ¿Qué ropa usar? Debe utilizar ropa cómoda, que pueda quitarse y ponerse con facilidad, no dejar de tomar su medicación habitual. - Eco Doppler vasos del cuello: Es una ecografía de las arterias principales que llevan sangre al cerebro, que son las carótidas y vertebrales. Es útil para prevención primaria, evaluando el riesgo cardiovascular asociado, o secundaria por la presencia de placas ateroscleróticas que pueden provocar obstrucción y/o desprendimiento de la placa con lesión neurológica. Es un estudio que ayuda a implementar estrategias de prevención cardiovascular. ¿Cuánto dura? Dura entre 10 a 15 minutos. ¿Quiénes deben realizarlo? A partir de los 50 años, presencia de soplo carotideo o colesterol elevado y familiar y enfermedades que involucren a los vasos como la Diabetes, por ejemplo. - MUJERES EN ROJO: Mujeres en rojo es una iniciativa de la FEDERACIÓN ARGENTINA DE CARDIOLOGÍA para concientizar sobre la enfermedad cardiovascular de la mujer destinado a mujeres con Climaterio, Menopausia precoz y Mujeres post menopaúsicas ya que poseen mayor riesgo cardiovascular. La ECV es la principal causa de muerte causando 1 de cada 3 al año. Esto implica 1 mujer cada 11 minutos. Es un circuito cardiológico realizado por cardiólogas. En conclusión, se realiza ECG, Ergometría Computarizada, Ecocardiograma cardiaco y Doppler de vasos del cuello según edad y antecedentes y evaluación nutricional. ¡Si estás interesado en realizar este circuito te esperamos! Los cupos son limitados para poder cuidarte y cuidarnos con todas las medidas de seguridad.