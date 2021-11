P U B L I C







RALLY FEDERAL: La categoria está desarrollando este fin de semana una nueva fecha del campeonato en la ciudad de Chivilcoy con un parque interesante de autos. ESTARAN: Desde Campana estarán participando los hermanos Gerardo y Gustavo que ya vienen de la clase Tres donde Gerardo además de venir de ganar está peleando el campeonato. DECIDIR: El tercero de los hermanos Emma Gabriel no será parte de la competencia porque decidió apoyar a su hija Victoria que con un Ford Fiesta está participando en la Clase Dos y potencial el presupuesto de la niña. ALQUILER: Igual el propio Gabriel tiene su Minicooper con el cual viene corriendo y el mismo está para alquilar donde ya aparecieron interesados en el auto lo que es probable que antes de fin de año se concreto está decisión. VOLVER: Como ya adelantamos en esta sección Carly Bava vuelve a correr ahora en el Procar con el Ford que atiende el mismo equipo de José C. Paz y la idea es evaluar el próximo año hacer el campeonato para pelear el mismo. PROYECTO: La intención es armar un proyecto para en el año 2023 subirse al TC Mouras y darle curso para llegar a las categorias de la ACTC y quedarse en ellas y crecer año a año. Desde allí. Qué tal?! DOCE: El actual piloto de picadas acaba de cumplir sus primeros doce años en su emprendimiento comercial en la boutique Yimi para tu auto y allí don Fernando Moreno lo compartió con sus fieles clientes que lo acompañan desde aquellos comienzos. Felicitaciones! ESTAR: Finalmente Fernando Rivas no estará en la próxima carrera del TC Bonaerense dado que no llega con los arreglos en su chasis tras el accidente en Gualeguaychú donde quedó el auto bastante golpeado y provocó que en el taller no pudieron encontrar ese auto competitivo y van a esperar la otra carrera. GT 900: La categoria llega este fin de semana al autódromo de La Plata para encarar otra carrera del presente campeonato con sus dos clases y otro parque de autos interesante. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. CONFIRMAR: El zarateño Ivan Gonzalez viene corriendo en la Clase A del GT900 y confirmó que estará en la carrera donde viene de ganar en las finales de no ganadores con el Fiat 600 las dos últimas competencias. PELEAR: La intención pensando en el futuro es seguir en esta clase A del GT900 con tener ya la experiencia de esta temporada y poder pelear el titulo algo deseado por Don Ivan Gonzalez. SABER: Parece que Alejandro Sfreddo le hizo saber a su hermano Federico que no están dadas las circunstancias para correr este año como se pensó en algún momento y todo quedará ya pensando en el año venidero y para no olvidarse del karting el hombre se tomó unas vacaciones. No contaban con tu astucia!! GUSTAR: En reciente nota radial el piloto de karting Juan Tagmaño en nuestro programa dejó entrever que si bien va a seguir corriendo en karting el año venidero no descarta en algún momento subirse aun auto con techo y correr en alguna categoría zonal, dado que le gustaría concretarlo. Mirá vos! VENDER: Angel Genovese pone a su venta para el TC Regional su Chevy Clase GTB completa donde solo habrá que colocarle los portones y se entregará con el motor listo para largar. El ex campeón de Zárate en los chasis decidió desprenderse de la misma. Que pasó? TRABAJOS: Siguen los trabajos en los dirigentes del Club Primer Auto Argentino Manuel Iglesias de cara a la próxima 28 de noviembre en nuestra ciudad a desarrollarse en las puertas del Museo del Automovil y la plaza España que irá por la avenida Dellepiane hasta la plaza Eduardo Costa. FORMULA CINCO: En el autódromo platense la categoria va por otras fechas del presente campeonato con su habitual parque de autos utilizando el circuito mas corto. JEEP 4X4: Los componentes del club el Cañon 4x4 que preside Javier Murillo se están presentando en el dia de hoy en la vecina ciudad de Pilar por otra fecha del campeonato donde desde las nueve horas arrancan con su show tuerca. MENCIONAR: Entre quienes estarán en Pilar se puede mencionar a Sandro Ariú, Poroncho Yedro, Iñaqui Murillo, Nicolás Lambardi, que ya conformaron que hoy serán parte de esta carrera representando a Campana.Y Bigi? VUELVE: Luego de un parate vuelve a esta carrera en el Turismo Pista el oriundo de Pergamino que representa a la ciudad de Campana Sebastian Signore que está participando en la Clase Tres. VENIDERO: Los dirigentes que rijan los destinos de la categoria Kart Plus decidieron que la próxima fecha del calendario se realizará el venidero lunes 22 de noviembre en el kartódromo de Zárate, fecha cambiadas por las elecciones. TC BONAERENSE: La categoria visita este fin de semana el autódromo de Roque Perez encarando una nueva carrera del campeonato con todas sus clases y otro parque interesante de autos. Desde las 9.30 hs arrancan con su espectáculo. SUMAR: En esta carrera estará el campanense Juan Pablo Galliano que viene corriendo en la Clase A con una Cupecita Chevrolet tratando de sumar puntos para el campeonato. CORRER: Desde Zárate en la Clase Light estará corriendo Braian Donamari con su Chevrolet donde retomaron a la categoria en la carrera anterior con la motorización de Leo Sccocozza y el chasis a cargo del Vasquito Iturri. BINOMIO: También estarán Cristian Falivene que junto con su hijo están realizando un binomio con un chasis Chevrolet con la motorización de Tártara y el chasis a cargo de Kosco para realizar la segunda competencia en este año. ENCUENTRO: El próximo 4/12 en la costanera de la vecina ciudad de Zárate se viene un encuentro de autromóviles para diferentes marcas y también autos de competición que desde las 12 hs dará comienzo a su fiesta. CARGO: Leonardo Mangano está trabajando con motores en Zárate donde tiene a su cargo el Chevrolet de Nestor Benitez que está con su chasis corriendo en la categoria Roque Perence. PRIMO: Luego del arranque por parte de Alfonso Raina en karting ahora parece que su primo a corto plazo se volcará a la Escuelita del Automovilismo donde su padre Martin deberá definir tal situación. TERMINAR: Después de todo el tiempo se pudo terminar la Cupecita que venia trabajando en su taller Gustavo Monin que en sus tiempos libres pudo darle el curso a este sueño que quería el popular mono desde muchos años. Felicitaciones!! TC REGIONAL: La categoria llega este fin de semana al autódromo de Bs As con sus dos clases para desarrollar otra carrera del campeonato donde desde las 10 hs comienza con su propuesta. PROPUESTA: Dentro de esta propuesta participará el piloto de Lima Yamil Bottani que con su Chevy con la motorización de Scoccozza y el chasis a cargo de Berra vuelve a la categoria tras estar ausente en las tres últimas fechas. ESTRELLA: Continuando con Bottani armo una manera curiosa de recaudar dinero para correr al decidir a quienes lo deseen tener su nombre escrito dentro de una estrella puesta en el auto lo que terminó teniendo seguidores que aceptaron tal emprendimiento. Sumate ya!! CONFIRMARON: A decir del propio Bottani además de lograr amigos y seguidores para esta carrera ya se le confirmaron para seguir hasta el cierre del presente calendario lo que terminó de cerrar esta posibilidad que lo tiene muy contento Don Yamil. TURISMO PISTA: La categoria está desarrollando su actividad en el autódromo de Rio Cuarto en la provincia de Córdoba este fin de semana con sus tres clases y otro parque de autos. Televisa desde las 10.30 Canal 13 a través del programa Carburando. CAMBIO: El piloto de Zárate Leandro Cracco estará participando en la Clase Uno tras haber cambiado de motorista a partir de esta carrera y la idea es continuar ahora con el mismo equipo también pensando en el próximo campeonato. VACACIONES: Quien también volvió a la categoría Turismo Pista el representante de los Cardales Claudio Cruzado que luego de unas vacaciones decidió retormar la actividad con su actual equipo de competición. INTENCION: Tiene toda la intención de llegar a la próxima carrera de los Fiat 128 que viene fiscalizando cada competencia Fedenor el piloto local Silvestre Gallo que no pudo estar en la última pero se intentará en la que viene. PROBABLE: Es muy probable que hasta el año próximo Adriano Zarantonello no continuen en la categoria TC 1600 con su Fiat Uno un tema que en principio ya charló con Tussa quien tiene la atencion del auto. LOGRAR: No muchos saben que la carrera del Enduro Baires que se desarrollo en Campana el sábado previo a la misma trabajaron mucho para lograr el circuito utilizado Ariel Melon. Javier Mendoza y Carlos Debesa para poder concretar esta fecha del calendario de la categoria. CAJA: Con el armado de la caja nueva se esta terminando el auto de Ignacio Lopez para darle continuidad con el TC 1100 en la categoria Alma donde en el debut el joven tuvo un buen desempeño. DECIMA: Los dirigentes de la categoria Procar ya confirmaron que el venidero 6 y 7 de noviembre se presentaran en el autódromo de La Plata para desarrolla la décima carrera del año para sus tres clases. ASEGURAR: Si bien sigue estando en el mundo del motocross acompañando a su hijo Valentino en las carreras Diego Lacognata aseguró que no correr a en ningún campeonato y solo va a girar a la hora de probar. VENTA: Sigue a la venta el circuito "Al Limite" en la vecina ciudad de Zárate donde allí se vinieron realizando carreras de motocross durante muchas temporadas y por una determinación de su dueño se tomó tal decisión. PIENSA: Los trabajos en el chasis Chevrolet para la categoria TC Regional del campanense Gaston Fernandez están casi listo y se piensa ya en la próxima carrera que comienza a terminar el presente calendario y Gaston intentará quedarse con un dígito para la próxima temporada. CONTINUIDAD: El tema presupuesto provocaron que Benjamín Roy no pudiera tener continuidad en la categoria de motos de velocidad donde el representante de Zárate tenia muchas posibilidades de pelear el campeonato por sus cualidades de manejo.

E-MAIL: rincontuerca@ubbi.com