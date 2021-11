Breves: Deportivas

INSTITUTO CAMPEÓN El primer certamen de la temporada de la Liga Nacional de Básquet ya tiene campeón: Instituto de Córdoba se coronó como local en el Súper 20 al superar 80-66 a Gimnasia de Comodoro Rivadavia. El conjunto dirigido por Lucas Victoriano tuvo como jugador más valioso al alero Nicolás Romano, quien cerró el juego con 17 puntos, 10 rebotes y 3 asistencias. En doble dígito también terminaron el alero Martín Cuello (12) y el pivot Tayavek Gallizi (13). En este Final 8 desarrollado en el gimnasio Ángel Sandrín, La Gloria había vencido 89-82 a Obras Sanitarias en Cuartos de Final y a San Martín de Corrientes por 80-70 en semifinales. Con el título, el elenco cordobés se asegura un lugar en la próxima Copa Sudamericana.



LO FESTEJÓ CAMPAZZO Anoche, en una nueva jornada de la NBA, los Denver Nuggets de Facundo Campazzo superaron 93-91 a los Minnesota Timberwolves de Leandro Bolmaro. El base sumó 3 puntos, 2 rebotes y una asistencia en 16 minutos en cancha, mientras el exjugador de Barcelona no vio acción a pesar de haber sido reasignado al primer equipo de la franquicia luego de su gran actuación con los Iowa Wolves. También anoche, el santiagueño Gabriel Deck aportó 9 puntos en tan solo 7 minutos de juego para Oklahoma City Thunder, que cayó 103-82 ante Golden State Warriors. Hasta el momento, Denver tiene récord de 4-2; Minnesota se encuentra 3-2; y Oklahoma está 1-5. JUANMA FINALISTA El gran año de Juan Manuel Cerúndolo sigue sumando triunfos: ayer, el porteño superó 7-5, 1-6 y 6-3 al peruano Juan Pablo Varillas en las semifinales del Challenger de Lima y hoy irá por un nuevo título frente al chileno Nicolás Jarry. Ya instalado en el Top 100, el argentino también tiene su lugar asegurado en el ATP Next Gen Final (Masters Sub 21) que se disputará en Milan. TC: TODO DE WERNER El vigente campeón del Turismo Carretera, Mariano Werner (Ford), comenzó de la mejor manera la fecha que se está desarrollando en Viedma: ayer no solo se quedó con el mejor tiempo de la clasificación, sino que, además, con los dos puntos que sumó por esa pole position quedó al frente de la Copa de Oro con 75 unidades (una más que Facundo Ardusso y tres más que Agustín Canapino). Así, el entrerriano largará hoy al frente de la primera serie que tendrá a Canapino en el segundo lugar. En las otras dos series partirán adelante Mauricio Lambiris (Ford) y Leonel Pernía (Torino), quienes quedaron 2º y 3º en la clasificación, respectivamente. La Final, en tanto, se pondrá en marcha a las 13.45 horas. VICTORIA DE PALMETTA Luego de ocho rounds cambiantes y muy disputados, el boxeador argentino Alberto Palmetta (31 años) se impuso sobre el colombiano Yeis Solano, por puntos, en fallo dividido, en un combate enmarcado en la categoría welter que se desarrolló anoche en el Mandalay Bay Resort & Casino de Las Vegas. Ahora, Palmetta posee un récord de 17-1 (12 KOs) en su carrera profesional. El olímpico en Rio 2016 es actualmente campeón internacional welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y, además, de Nº 13 del ranking mundial welter de la entidad.