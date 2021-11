Se jugará en las canchas de Otamendi, La Josefa y Villanueva.

Luego que ayer se pusieran en marcha el Torneo Femenino "Keila Moreira" y el campeonato de Quinta División de la Liga Campanense de Fútbol, este domingo está pautado el inicio de los certámenes de Tercera y Cuarta División.

El campeonato de Tercera División es el más poblado: cuenta con 26 equipos. Y su programación se dividirá en tres escenarios. En cancha de Otamendi se enfrentarán: Villanueva "A" vs San Felipe "A" (11.40), Leones Azules vs Real San Jacinto (13.20), Las Campanas vs El Junior (15.00) y Otamendi vs Barrio Del Pino (16.40).

En cancha de La Josefa se medirán: Barrio Lubo vs La Josefa "A" (11.40), San Luciano vs Defensores de La Esperanza "A" (13.20), Defensores de La Esperanza "B" vs San Felipe (15.00) y Santa Lucía vs Las Palmas (16.40).

Finalmente, en cancha de Villanueva se disputarán otros cuatro cotejos: Norte FC vs Lechuga FC (11.40), Albizola vs Mega Juniors (13.20), San Cayetano vs Villanueva "B" (15.00) y Barrio Urquiza vs La Josefa "B" (16.40).

Y por el campeonato de Cuarta División hoy se disputarán seis encuentros, que abrirán la acción en cada una de estas tres canchas de domingo: en Otamendi jugarán Norte FC vs Barrio Del Pino (8.40) y Lechuga vs Las Campanas (10.10); en La Josefa se medirán San Felipe vs La Josefa (8.40) y El Junior vs Mega Juniors (10.10); y en Villanueva lo harán Albizola vs Desamparados (8.40) y Villanueva vs Otamendi (10.10).