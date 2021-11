Breves: Fútbol Nacional

BOCA Y OTRO GOLPE En una noche sumamente emotiva por el recuerdo de Diego Armando Maradona, Boca Juniors sufrió un nuevo golpe en el Campeonato 2021 de la Liga Profesional: perdió 1-0 como local frente a Gimnasia de La Plata, que jugó los últimos 25 minutos con un hombre menos por la expulsión de Brahian Alemán. El único tanto del partido lo anotó, de penal, Luis "Pulga" Rodríguez, a los 16 minutos de la primera parte.



TALLERES SE ACERCÓ Por esta 19ª fecha, Talleres de Córdoba venció ayer 1-0 como local a Huracán y se le arrimó al líder River Plate: con 36 puntos, el elenco cordobés quedó a seis unidades del Millonario (42), que esta noche visita a Estudiantes de La Plata (20.15 horas) en busca de su novena victoria consecutiva. Este domingo, además, juegan: Unión vs Rosario Central (15.45), San Lorenzo vs Godoy Cruz (15.45) y Newells vs Independiente (18.00). Y mañana lunes se cierra la programación con Patronato vs Colón (19.00) y Central Córdoba vs Aldosivi (21.15). Ayer, además, Arsenal superó 1-0 a Sarmiento (J) en Sarandí; Platense goleó 4-1 a Atlético Tucumán; y Banfield derrotó 2-1 a Vélez Sarsfield en el debut de Diego Dabove como entrenador del Taladro. Con estos resultados, las principales posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) River Plate, 42 puntos; 2) Talleres, 36 puntos; 3) Lanús, 34 puntos; 4) Vélez y Defensa y Justicia, 31 puntos; 6) Boca Juniors, 30 puntos. FLANDRIA, AL FRENTE En la anteúltima fecha del Torneo Clausura de la Primera B Metropolitana, Flandria pegó el salto a lo más alto de las posiciones: venció 1-0 como local a Defensores Unidos y aprovechó que Colegiales (campeón del Apertura) igualó 1-1 en su visita a Acassuso. De esta manera, el Canario llega a la última fecha como líder con 31 puntos, uno más que el Tricolor de Munro. Los demás resultados de ayer fueron: San Miguel 0-1 Deportivo Armenio, Deportivo Merlo 3-1 Villa San Carlos, Cañuelas 2-2 Fénix y Sacachispas 1-0 Los Andes. Hoy juegan: Talleres (RE) vs Comunicaciones y J.J. Urquiza vs Argentino (Q). BERA LO ALCANZÓ Ayer, por la 17ª fecha del Torneo Clausura de la Primera C, Berazategui goleó 4-1 como local a Laferrere y, de esa manera, alcanzó a Ituzaingo (el viernes había igualado 2-2 con Argentino de Merlo) en lo más alto de las posiciones: ahora, ambos suman 34 puntos y definirán el título en las últimas dos jornadas mano a mano. Los demás resultados de ayer fueron: Sportivo Italiano 1-1 Victoriano Arenas, Central Córdoba (R) 1-0 Real Pilar y Excursionistas 4-1 Claypole. Hoy juegan Deportivo Español vs Midland. Y mañana: L.N. Alem vs Dock Sud. PRIMERA A FEMENINA Hoy se define el octavo boleto a los Cuartos de Final del Torneo Clausura: Platense (13 puntos) recibe a Rosario Central, mientras Huracán (11) visita a Excursionistas. Entre el Calamar y el Globo están peleando el cuarto puesto de la Zona B que ya tiene clasificados a River Plate, UAI Urquiza e Independiente. En tanto, por la Zona A avanzan Boca Juniors, San Lorenzo, Racing y Gimnasia (LP).