» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 02/nov/2021 de La Auténtica Defensa. La Expo Deportes 2021 fue una fiesta









Deportistas, clubes, gimnasios y entidades se reunieron en la Plaza Eduardo Costa para compartir e informar a la comunidad sus distintas actividades. El intendente y Elisa Abella acompañaron la jornada y destacaron la importancia de la propuesta. La ciudad vivió un sábado a puro deporte con la organización de una exposición en la Plaza Eduardo Costa por parte del Municipio que reunió a todos los clubes, gimnasios y entidades deportivas de la ciudad. Acompañado por una excelente jornada meteorológica, los vecinos pudieron disfrutar de "Expo Deportes 2021" impulsada por la Secretaría de Desarrollo Social, Educación y Cultura, a través de la Dirección de Deportes, para difundir las prácticas deportivas que se ofrecen para niños, jóvenes y adultos mayores. Así fue como distribuidos en estaciones deportivas ubicadas dentro de la plaza como en sus inmediaciones, hubo muestras de Lucha, Jiu jitsu, Taekwondo, Boxeo, Karate, Defensa Personal, Patín, Fútbol, Fútbol tenis, Tenis de mesa, Ajedrez, Handball, Básquet, Gimnasia para adultos mayores, Streching, Iniciación deportiva, Deportes adaptados e inclusivos, Atletismo, Tenis, Zumba, Arquería, Patín carrera y Deportes tradicionales (sapo, truco, escoba, chinchon). Además de gimnasios y clubes, participaron representantes de piletas y natatorios, Grupo Scout, CEF 90, y Casa de día Padre Aníbal. La apertura del evento estuvo a cargo del elenco de Casanova Arte Studio quien brindó una magnífica coreografía deportiva que culminó con una bandera nacional flameando sobre el escenario principal. La insignia patria luego pasó, a modo de posta, al grupo de ciclistas "A todo pedal", que realizó un breve recorrido por los alrededores de la plaza, y posteriormente, fue entregada al grupo de runners que hizo lo propio por varias calles de la ciudad. El intendente Sebastián Abella junto a la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura, Elisa Abella acompañaron la exposición recorriendo los stands y conversando con los presentes. También fueron parte de la entrega de menciones especiales a deportistas, entrenadores y referentes del área que durante años vienen promoviendo la actividad física y generando espacios que fortalecen el deporte en la ciudad. En esta ocasión, fueron reconocidos la nadadora Agostina Hein ( este año quebró siete récords nacionales de la categoría Menores y con tan solo 13 años estará participando próximamente en el Sudamericano Juvenil que se realizará el Colombia), Hernán Bueno (responsable de Runners Campana), Diego Marquine (entrenador de Atletismo del Club Ciudad de Campana), la Primera División de Puerto Nuevo que se consagró campeona del Torneo Apertura de Primera D y que próximamente estará disputando la final por el ascenso a la Primera C (sería la segunda vez en la historia del Auriazul), Santino y Bautista Panetta (recientes campeones en la Copa Rotax de karting y con experiencias en Europa), el boxeador Alexis Manderioli (campeón sudamericano juvenil WBC) y Ramses Cascú (participó del Mundial Sub 21 de Vóley con la Selección Argentina). "Estamos felices de poder reunir a todo el deporte en un solo lugar. Un espacio que creíamos necesario impulsar para que las distintas disciplinas puedan mostrar y exhibir su trabajo y los vecinos puedan interiorizarse y sumarse a la práctica", señaló el jefe comunal al finalizar el encuentro.

LAS ARTES MARCIALES OFRECIERON EXHIBICIONES ESPECTACULARES.





EL INTENDENTE SEBASTIÁN ABELLA JUNTO A INTEGRANTES DE RUNNERS CAMPANA, EL EQUIPO DE RUNNING QUE REPRESENTA A LA CIUDAD EN DIFERENTES COMPETENCIAS ATLÉTICAS A LO LARGO Y ANCHO DEL PAÍS.





LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, ELISA ABELLA, POSANDO JUNTO A LOS PATINADORES DE LA ASOCIACIÓN "CAMPANA SOBRE RUEDAS". EL PATÍN CARRERA FUE UNA DE LAS ACTIVIDADES CON MAYOR REPRESENTACIÓN EN LA EXPO.





EL FÚTBOL FEMENINO TUVO SU ESPACIO CON LA PRESENCIA DE LA ESCUELITA DEL CLUB PUERTO NUEVO QUE CONDUCEN MARISA GONZÁLEZ Y NANCY RÍOS.





LOS VECINOS QUE SE ACERCARON A LA PLAZA PUDIERON PROBAR AL ARO QUE SE UBICÓ JUNTO AL INGRESO AL PALACIO MUNICIPAL. ASÍ, EL BÁSQUET, DEPORTE CON MUCHA HISTORIA EN LA CIUDAD, TAMBIÉN DIJO PRESENTE.





EL TAEKWONDO, UNA DISCIPLINA MUY PRACTICADA EN NUESTRA CIUDAD, TUVO SU LUGAR DESTACADO EN LA EXPO DEPORTES, CON DEMOSTRACIONES TANTO DE LOS MÁS PEQUEÑOS COMO DE AQUELLOS CON MÁS AÑOS EN ESTE DEPORTE.





LA NADADORA AGOSTINA HEIN FUE DISTINGUIDA POR SUS LOGROS: ESTE AÑO QUEBRÓ SIETE RÉCORDS NACIONALES DE LA CATEGORÍA MENORES Y LA SEMANA QUE VIENE, CON APENAS 13 AÑOS, PARTICIPARÁ DEL SUDAMERICANO JUVENIL.



#Adelanto 03/11/2021 · 08:39 Hs.

Miércoles 3 de Noviembre de 2021:

Diario La Auténtica Defensa, versión PDF Campana, AÑO XLV - Nº 13228 - Edición 24 Páginas. Publicada en versiones papel, digital (web) y archivo PDF. Edición regular de La Auténtica Defensa en papel, replicada en ... P U B L I C I D A D