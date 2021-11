La Escuela de Arte "Ricardo Carpani" festejó su 30º Aniversario

P U B L I C





El ex alumno y profesor de música Adrián González donó un piano de cola a la institución. Ayer por la tarde tuvo lugar el emotivo acto en el que se celebró el trigésimo aniversario de la Escuela de Arte Ricardo Carpani de Arenales y Bertolini. Con el profesor Javier Ulmete como maestro de ceremonias, abrió la velada señalando "Vamos a celebrar el arte y la Educación Pública", para luego agradecer la presencia de las autoridades presentes, entre ellas la Diputada Provincial Soledad Alonso y la presidente del Honorable Concejo Deliberante de Campana, quienes hicieron entrega de las respectivas declaraciones de interés legislativo, provincial y local, del acontecimiento. Así, se pudo escuchar las emocionadas palabras de la primera directora de la institución, Nilda Peró, quien recordó los inicios en la sede calle Moreno, el apoyo del ex intendente Calixto Dellepiane y de la Fundación Rocca. "Siempre estoy. Los llevo siempre en mi corazón, para lo que necesiten". También se escucharon las palabras de otro de los ex directores de la institución, Hugo Boetti, quien también recordó los inicios de la calle Moreno "donde había sólo 3 habitaciones y un pasillo"; y mencionó tres hechos como fundantes: Los 70 artistas convocados inicialmente para la gestación de la escuela; el trabajo para llegar a la sede propia; y la apertura del profesorado de música. "En general, tendemos a naturalizar lo que ya tenemos, pero esto no fue gratis: llegamos hasta acá por el trabajo, un costo plus, de mucha gente" dijo, y recordó que en realidad los terrenos de la Escuela llegan hasta la calle Viamonte y se espera la ampliación del edificio, cuyos planos originales incluyen nuevos salones y un auditorio aún pendiente. La actual directora, Virginia Papalardo, recordó que ella fue además, ex alumna fundadora de la institución y luego docente: "Son 30 años de pertenencia y permanencia", resumió; mientras que un ex alumno, Luis Magnín, recordó "el impacto académico y espiritual" que tuvo la institución entre aquella primera camada de estudiantes. Ya sobre el final, y luego de la interpretación de piezas musicales ejecutadas por alumnos de la escuela, se descubrió un piano de cola con dos alas o "mariposa" restaurado y donado por el ex alumno y actual profesor de música Adrián "Coco" González quien, emocionado, señaló que era una forma de devolverle a la institución todo lo que había recibido de ella. En la oportunidad, también estuvieron presentes el Diputado Nacional Carlos Ortega; la Secretaria de Desarrollo Humano, Educación y Cultura, Elisa Abella; Inspectoras de diferentes ramas; varios concejales en ejercicio de todo el arco político, además de profesores, ex profesores, y alumnos.

La actual directora, Virginia Papalardo, recordó que ella fue, además, ex alumna fundadora de la institución y luego docente





Adrián González ejecutó un tango de Horacio Salgán luego de develarse su donación.





El emotivo acto tuvo lugar en el SUM de la institución e incluso fue seguido en vivo por el canal de YouTube de la escuela.