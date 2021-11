» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 02/nov/2021 de La Auténtica Defensa. Primera D:

Perdió 3-0 como local ante Argentino de Rosario en un partido que se le complicó muy temprano por la expulsión de Enrique Grieger. Además, el arquero Javier Balbuena salió lesionado. En la próxima fecha visita a Centro Español. Después del empate ante Liniers que parecía convertirse en un punto de inflexión para iniciar la recuperación camino a la final por el primer ascenso, Puerto Nuevo recibió un duro golpe de parte de Argentino de Rosario, que lo venció 3-0 en el estadio Carlos Rubén Vallejos el último domingo. El encuentro, correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura, no solo significó la quinta derrota del Portuario en el certamen, sino que estiró a seis presentaciones sin victorias la racha negativa que atraviesa actualmente el equipo de nuestra ciudad. Pero más allá de esas estadísticas, lo más preocupante en el Auriazul fueron los nervios que mostraron los jugadores. Incluso, cuando solo iban 12 minutos, Enrique Grieger reaccionó violentamente a un supuesto manotazo que recibió en un roce propio de partido y se ganó una merecida tarjera roja (le pegó una patada en la espalda a Federico García Vera, quien había caído tras el choque entre ambos). Así, Gastón Dearmas sumó una nueva baja en defensa, dado que el correntino Mario Godoy se recupera de una molestia en su rodilla. Al mismo tiempo, en ese inicio de partido, el arquero Javier Balbuena se resintió de su lesión y debió dejar el campo de juego a los 20 minutos, agregándole otro contratiempo al entrenador. El Auriazul había salido a la cancha con Marcos Quiroga en lugar del suspendido Kevin Redondo (expulsado ante Liniers) y con buenas participaciones de Ezequiel Ramón y Enzo Ritacco intentó tomar la iniciativa. Pero la roja a Grieger lo obligó a reordenarse (entró Luis Rodríguez, salió Quiroga y Ramón-Ritacco pasaron a jugar como doble 5) y le permitió crecer a Argentino. Igualmente, al visitante no le alcanzaba la movilidad de Flores y la presencia siempre amenazante de Heiz para adueñarse claramente del trámite, aunque disponía de una tenencia más clara por la superioridad numérica. Incluso, Puerto Nuevo contó con avances profundos (especialmente con Selem Lojda por derecha) y una chance muy clara: Alexander Meza elevó mucho su remate desde la puerta del área, de frente al arquero Sebastián Pérez. Poco después de esa oportunidad desperdiciada, sobre el final del primer tiempo, el Salaíto lograría abrir el marcador en una jugada que nació de una aparente falta de Ríos sobre Ramón, que así perdió el balón en la salida. Y en la continuidad de esa acción, Flores abrió para la llegada solitaria por derecha de Báez, quien sentenció a Benítez con un remate cruzado, bien ajustado contra el segundo palo. Lo ocurrido volvió a alterar los ánimos de los jugadores locales, pero el entretiempo sirvió para apaciguarlos. Y para encarar el complemento con más tranquilidad. De hecho, con un interesante trabajo de Samaniego, el Portuario disimuló la inferioridad numérica y hasta pudo generar peligro dentro del área visitante (Ritacco no se animó a patear de zurda tras una buena asistencia de Toni). Pero cuando menos hacía para merecerlo, Argentino se encontró con el segundo gol de la tarde: Báez capturó un mal rechazo de Casco, juntó marcas y abrió para García Vera, quien tocó al corazón del área para la llegada solitaria del goleador Nicolás Heiz, quien no falló de cara a Benítez. De allí en adelante, con el pleito sentenciado, el juego transcurrió sin mayores sobresaltos hasta que, a los 41 minutos, Amud sorprendió al adelantado Tabaré Benítez desde la mitad de la cancha con un disparo que tuvo la parábola y la precisión justa para convertirse en el 3-0 final. Ahora, para el Auriazul será tiempo de pensar en Centro Español, su próximo rival, ya por la anteúltima fecha de este Torneo Clausura que no solo se le escapó muy rápido, sino que lo tiene sumido en una racha adversa que preocupa (y mucho) de cara a la final por el primer ascenso.

SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (3): Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Enrique Grieger, Sandro Areco, Kevin Casco; Enzo Ritacco, Marcos Quiroga, Ezequiel Ramón; Selem Lojda, Antonio Samaniego y Alexander Meza. DT: Gastón Dearmas. SUPLENTES: Tabaré Benítez, Luis Rodríguez, Eliseo Aguirre, Rodrigo Martínez, Brian Picca, Enzo Moreno y Gastón Pérez. ARGENTINO DE ROSARIO (3): Sebastián Pérez; Raúl Chamorro, Nain Amud, Lucas Espíndola, Gonzalo Ríos; Miguel Báez, Luciano Nant, Natanael Sánchez, Federico García Vera; Agustín Flores y Nicolás Heiz. DT: Leonardo Acoglanis. SUPLENTES: Francisco Ruslender, Aron Montori, Juan Benítez, Joaquín Sosa, Alexis Alvarado, Lucio Albetti, Brian Ottero y Emmanuel Fillippini. GOLES: PT 45m Miguel Báez (A). ST 17m Nicolás Heiz (A) y 41m Nain Amud (A). CAMBIOS: PT 15m Rodríguez x Quiroga (PN); 20m Benítez x Balbuena (PN) y Fillippini x Nant (A). ST Moreno x Lojda (PN); 18m Ottero x García Vera (A); 29m Martínez x Ritacco (PN) y Picca x Meza (PN); y 35m Alvarado x Flores (A), Albetti x Báez (A) y Benítez x Heiz (A). AMONESTADOS: Ojeda, Ramón, Samaniego y Martínez (PN); Fillippini y Báez (A). EXPULSADO: PT 12m Enrique Grieger (PN). CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Juan Cruz Robledo.

ALEXANDER MEZA PELEA EL BALÓN CON NAIN AMUD, QUIEN MARCÓ UN GOLAZO DESDE LA MITAD DE CANCHA PARA SENTENCIAR EL PLEITO (FOTO: PRENSA CAPN). LINIERS GANÓ Y ES EL ÚNICO LÍDER Esta novena fecha del Torneo Clausura de la Primera D tenía como duelo más atractivo el choque de punteros entre Sportivo Barracas y Liniers en cancha de Deportivo Morón. Y de allí salió fortalecido La Topadora de Villegas, que superó 1-0 al Arrabalero y quedó como único líder con 20 puntos. Del que no pudo alejarse el Celeste fue de Defensores de Cambaceres, que ayer derrotó 2-0 a Muñiz como visitante y se ubicó ahora como único escolta, apenas un punto por debajo (el Rojo de Ensenada sigue invicto en lo que va de la temporada). Por ello, Sportivo Barracas quedó tercero, mientras Yupanqui (2-0 a Lugano) y Juventud Unida (1-0 a Central Ballester) siguen con chances de pelear por el título. En tanto, en el último encuentro de la programación, Centro Español (próximo rival de Puerto Nuevo) superó 2-0 como visitante a Deportivo Paraguayo. Con estos resultados, la Tabla Anual ya muestra a Cambaceres y Liniers clasificados a la próxima Copa Argentina, mientras el tercer boleto se definirá entre Puerto Nuevo (35 puntos) y Sportivo Barracas (33) en estas dos últimas fechas.

