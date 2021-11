El Municipio realizó un operativo de vacunación en la plaza Eduardo Costa

El equipo de enfermeros y pediatras de la Secretaría de Salud del Municipio estuvo asesorando, informando y aplicando vacunas del calendario de ingreso a primer grado (5 y 6 años), y las determinadas para los 11 años. También inmunizó contra la gripe. En la Semana de la Vacunación, la Secretaría de Salud del Municipio llevó a cabo un operativo destinado a completar el calendario nacional de niños. Durante la mañana del viernes, el equipo de enfermeros y pediatras -tanto de los Centro de Atención Primaria de la Salud y el Hospital Municipal San José- estuvo presente en la Plaza Eduardo Costa donde aplicaron vacunas del calendario de ingreso a primer grado (5 y 6 años), y las determinadas para los 11 años. También inmunizaron contra la gripe. Asimismo, los vecinos pudieron conocer en detalle el esquema del Calendario Nacional de Vacunación y consultar, en cada caso, cuál o cuáles eran las dosis faltantes. "Estamos de campaña todo el año dado que los 23 CAPS y el vacunatorio del Hospital Municipal tienen disponibles todas estas vacunas que hoy estamos aplicando", comentó la secretaria de Salud Cecilia Acciardi. "Sin embargo, -agregó- este tipo de operativos nos sirven para recordar, reforzar y concientizar que la vacunación es un derecho para los niños. Además, una herramienta fundamental para prevenir enfermedades". En esta oportunidad, también destacó que "durante el 2021, se vieron disminuidas las aplicaciones de dosis correspondiente al ciclo escolar debido a que no pudimos ingresar a las escuelas. Por ello, este tipo de iniciativas nos sirve para visibilizar y recordar la importancia de completar el calendario". Por su parte, la directora de Salud Comunitaria, Luciana Rodríguez Cánepa, recordó que las vacunas están disponibles en todos los CAPS de la ciudad como también en el Hospital Municipal San José. Se aplican gratuitamente de lunes a viernes de 8 a 17 y los sábados de 8 a 11. Por último, Rodríguez Cánepa enfatizó que "ahora no es obligatorio esperar entre la aplicación de vacunas. Por eso, no es necesario retrasar los esquemas de la vacuna COVID ni ninguna otra".

El equipo de salud del Municipio estuvo a cargo del operativo.





La secretaria de Salud, Cecilia Acciardi acompañó el operativo.





Se aplicaron diferentes vacunas.