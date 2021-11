PAGÓ El Gobierno pagó USD388 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) correspondiente a los desembolsos trimestrales que el Estado pactó con ese organismo por los interés del programa firmado en 2018, se informó oficialmente. En medio de las negociaciones que se están dando en el marco de la cumbre del G20 en Italia, la Argentina cumplió con el pago al Fondo, el cual se efectuó con reservas del Banco Central. El ministro de Economía, Martín Guzmán, continúa en Italia negociando con el staff técnico del organismo multilateral. Este nuevo desembolso, efectuado por el Tesoro a Washington, forma parte de los pagos trimestrales que el Estado nacional tiene comprometidos hacia el Fondo por los cargos de interés del programa financiero vigente. El pago es el anteúltimo compromiso hacia el FMI en lo que queda del año, ya que en diciembre la Argentina debería abonar casi USD 1.900 millones más.



TENSIÓN MONETARIA El dólar blue cedió ayer a $196 pero el "contado con liqui" libre se disparó a $210, en medio de una dolarización de empresas que se profundiza a menos de dos semanas de las elecciones legislativas. Con la renovación del cupo para adquirir USD200 mensuales, la presión en el mercado marginal disminuyó, pero las operaciones cambiarias realizadas a través de la Bolsa siguen a todo vapor. El blue cedió $1,50 tras haber cerrado en un nuevo máximo el viernes último. En el segmento mayorista, tras haber acumulado un salto de 1% en octubre, la divisa sube once centavos a $99,83 por unidad. Analistas sostienen que el BCRA mantuvo su ritmo de devaluación por quinto mes consecutivo, aunque la brecha cambiaria sigue alta, al filo del 97%. LE GANA A LA INFLACIÓN La recaudación subió 58% interanual en octubre y otra vez le ganó al alza de precios esperada para el mes. Los ingresos tributarios de octubre superaron el billón de pesos, y la mejora real se ubicó en torno al 5%, descontada la inflación. En octubre los tributos asociados a la actividad económica y al mercado de trabajo traccionaron la mejora en los ingresos. También se verificó un buen desempeño de los impuestos vinculados al comercio exterior. Durante los primeros 10 meses del año, la recaudación creció también por encima del aumento de precios. En el registro nominal, los ingresos tributarios se incrementaron más de un 65% entre enero y octubre. La recaudación por IVA superó el 50% con relación al mismo mes de 2020. EN RECESO El Senado y la Cámara de Diputados pusieron pausa a la actividad parlamentaria y no prevén realizar sesiones hasta después de las elecciones del 14 de noviembre debido a que buena parte de los legisladores están abocados a la campaña en sus respectivas provincias. Fuentes de ambas cámaras señalaron que está prácticamente descartado que se lleve a cabo una sesión antes de los comicios legislativos y la agenda oficial no tiene ninguna actividad prevista para los próximos días. En el Senado, donde se mantiene el funcionamiento mixto para las comisiones podría haber alguna reunión con proyectos de consenso que aguardan dictamen y que podrían recibir un tratamiento relámpago, pero difícilmente se lleve a cabo un debate en el recinto. En Diputados, en cambio, las reuniones de comisión también volvieron a la modalidad presencial total y esto vuelve más difícil que se planifique incluso una reunión de comisión.