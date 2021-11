Por Julio N. Carreras

En Opciones ciudadanas I habíamos llegado con un escueto desarrollo hasta la década del 2011, que nos trae al actual binomio Fernández - Fernández, gobernando según mandato hasta el 2023, teniendo las intermedias el próximo 14 de noviembre, luego de un sinfín de dimes y diretes, y luego de la previa del 12 de septiembre. Presidencia del Dr. Alberto Fernández. Como pueden ver he salteado un período en el que gobernó como Presidente el Ing. Mauricio Macri. Esto no fue casual, sino que estas columnas quieren demostrar que en los años de las últimas décadas, todos los terminados en "1" fueron de profundas crisis que poco a poco fueron deteriorando la débil economía de nuestro país, no obstante que intermediando cada período se podía haber logrado importantes fortalecimientos de la balanza comercial internacional, que fueron dilapidados sin ton ni son, hundiendo en consecuencia aún más la macroeconomía, y sin que fuera necesario realizar cambios sociales ni solicitar asistencia financiera, simplemente racionalizando los gastos de la estructura política y social del Estado dedicando las momentos favorables a crear nuevas fuentes de trabajo nacionales e internacionales en lugar de pagar onerosos costos financieros a capitales improductivos que se aprovechaban de nuestra ingenuidad en política económica para fortalecer sus inversiones improductivas. Espero poder ver que, durante los siguientes dos (2) años que quedan de este mandato, se decida de una forma u otra lograr un amplio acuerdo nacional por el cual podamos salir al mundo aprendiendo de nuestro pasado y realizar los actos de gobierno necesarios para que definitivamente seamos creíbles a los reales capitales de producción mundiales y florezcan en nuestra tierra los polos de desarrollo industrial que necesitamos para que nuestros trabajadores puedan salir del oprobio de tener que ser "mantenidos" del Estado Protector pues lo único que se logra es profundizar la crisis. Nada de lo antedicho, puede lograrse sin que exista una real vocación democrática por parte de los funcionarios electos de los gobiernos Federal, Provincial y Municipal, los cuales deben reconocer finalmente, que no obstante las distintas políticas partidarias deben sentarse a la mesa de la conciliación, con el objeto de comprometerse con un programa inmediato, mediato y a largo plazo, gestando las políticas económicas y sociales necesarias para salir de la actual crisis que ellos mismos han provocado en las últimas décadas. Basta de echarse la culpa mutuamente. Están en un presente que deben demostrar la grandeza de poder mirar el futuro despojándose de todas las contradicciones. Es el momento de hacer un análisis de conciencia libre de odios y prejuicios. El pasado no volverá, ni puede ser modificado. Lo único real es el presente que vivimos. Hagamos el futuro que merecen nuestros hijos y su descendencia. Hagámoslo por una Patria Libre, Justa y Soberana, donde todos busquemos una salida en conjunto con Igualdad de Derechos y Deberes de acuerdo a la posición de cada uno, y con la absoluta vigencia de nuestra Constitución Nacional. Recordemos algo que no debemos olvidar: "La única Nación Soberana que hay sobre nuestro territorio es la República Argentina, libre de toda dominación extranjera o de cualquier índole, ajena a las costumbres de nuestra sociedad. Hay una ley suprema que castiga "sin palo y sin azote", pero cabe recordar que de ella se desprende que al mundo llegamos desnudos y desnudos nos iremos. RELACIONADO: De Todo Un Poco:

