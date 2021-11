Efemérides del día de la fecha, 2 de Noviembre

DÍA INTERNACIONAL PARA PONER FIN A LA IMPUNIDAD DE LOS CRÍMENES CONTRA PERIODISTAS Instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la Resolución 68/163 en el año 2013, en este día se concientiza acerca de esta gran problemática a nivel mundial que atenta contra la libertad de prensa a la vez que se insta a los Estados a tomar medidas para contrarrestar la actual cultura de impunidad: "Poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas es uno de los temas más apremiantes para garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información para cada ciudadano". Esta fecha fue elegida para conmemorar el asesinato de dos periodistas franceses de "Radio France International", Claude Verlon y Ghislaine Dupont, en Mali. Este año, la celebración destacará el papel fundamental de la Fiscalía en la investigación y el enjuiciamiento por los homicidios y las amenazas de violencia contra los periodistas. El Observatorio de periodistas asesinados de la UNESCO estima que, entre 2006 y 2020, más de 1.200 periodistas fueron asesinados en el mundo y que 9 de cada 10 casos siguen sin resolverse judicialmente. Estas cifras no incluyen crímenes como la tortura, las desapariciones, las detenciones arbitrarias, la intimidación o el acoso. De acuerdo a los datos del Observatorio, el último periodista asesinado en nuestro país fue José Luis Cabezas en el año 1997.



FALLECE MARÍA MARTHA SERRA LIMA María Martha Serra Lima nació el 19 de diciembre del año 1944 en Buenos Aires. Desde temprana edad se destacó por su voz llegando a impresionar, a los 15 años, a Mariano Mores, Cecilio Madanes y Hugo del Carril en un concurso. Inevitablemente, las propuestas para comenzar su carrera no tardaron en llegar pero su padre se negó rotundamente a dejarla entrar al mundo del espectáculo: "Yo cantaba desde chica, pero mi familia no me dejaba cantar. Así que recién empecé cuando murió mi papá y yo ya tenía 34 años". En ese momento, la entonces profesora de guitarra y canto fue impulsada por uno de sus alumnos a dar un show privado para los dueños del boliche "Le Prevé": "Cuando vi que los tipos empezaban a mover las piernas, a escuchar, me agrandé y me canté todo". Así, fue contratada para cantar en el boliche y comenzó a presentarse ante un modesto público. En el año 1977 lanzó su primer disco "María Martha Serra Lima", no obstante, su fama arribó con la canción "Dudo lo que pasa (qué es lo que tiene él)" que incluyó en el disco "Entre nosotros" (1980). Más adelante, colaboró con "Trío Los Panchos" y lanzó las canciones "Voy a perder la cabeza con tu amor", "Algo contigo" y "Los enamorados (los amantes)". Entre sus éxitos se pueden mencionar "Soy como toda mujer", "A mi manera", "La tercera es la vencida", "Usted" y "Quien soy". Falleció en el año 2017 en Florida, Estados Unidos.



"PART-TIME LOVER" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 1985, el sencillo "Part-time lover" de Stevie Wonder destronaba a "Saving all my love for you" de Whitney Houston del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "In square circle" (1985) y compuesto por el cantante estadounidense, la canción tiene influencia de la música de "The Supremes": "Es una combinación de ´You can´t hurry love´ y ´My world is empty without you´".