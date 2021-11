Dra. Cecilia López, Médica Clínica (MN: 92688 MP: 54620)





Lic. Carina Genta, Nutricionista (MN: 8663 MP: 3854)

Día Mundial del Veganismo: ¿Por qué se celebra el 1º de noviembre? Este movimiento tiene como fin dar a conocer los beneficios que aportan a la salud y al medio ambiente el tener un estilo de vida libre de maltrato animal, pues el veganismo no solo abarca la alimentación, sino también otras áreas. Por otra parte, cabe remarcar que surgió en conmemoración de la fecha de 1951 en la que se fundó la Sociedad Vegana con "la doctrina que dicta que el hombre debe vivir sin explotar a los animales", razón por la que sus seguidores no consumen ningún alimento de origen animal. Además, los veganos también optan por usar productos cosméticos y de cuidado personal que no hayan sido testados en ellos. A su vez, impulsa el uso de prendas y accesorios que no se hayan obtenido mediante la explotación de estas especias. Actualmente, es cada vez mayor el número de personas que, por diversos motivos, adopta un tipo de alimentación que excluye los alimentos de origen animal. La posición de la Asociación Americana de Dietética en el año 2009 establece que "Las dietas vegetarianas adecuadamente planificadas, incluidas las dietas totalmente vegetarianas o veganas, son saludables y nutricionalmente adecuadas y pueden proporcionar beneficios para la salud en la prevención y en el tratamiento de ciertas enfermedades. Las dietas vegetarianas bien planificadas son apropiadas para todas las etapas del ciclo vital, incluidos el embarazo, la lactancia, la infancia, la niñez y la adolescencia, así como para los atletas". El asesoramiento profesional apropiado es importante para asegurar una dieta vegetariana nutritiva y adecuada. A todos aquellos que estén interesados en comenzar con este tipo de alimentación, o a quienes quieran conocer más sobre la temática los espero para aprender sobre alimentación basada en plantas.



