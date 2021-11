» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 02/nov/2021 de La Auténtica Defensa. Primera B Femenina:

Luego de la derrota 2-1 ante Almirante Brown, las Portuarias quedaron condenadas por la victoria de Sarmiento sobre San Miguel. Por la 10º y anteúltima fecha de la Zona A de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo cayó 2-1 frente a Almirante Brown en un partido disputado en la Ciudad Deportiva Luis Mendoza el pasado sábado. Así, las Aurinegras se aseguraron su lugar en los playoffs (avanzan los cuatro mejores de cada zona), mientras las Auriazules se encaminaron a una eliminación que se concretó un día después, el domingo, con la victoria de Sarmiento de Junín, 1-0 sobre San Miguel. Los demás resultados de esta fecha fueron los siguientes: Ferro Carril Oeste 4-1 Estudiantes de Buenos Aires, Camioneros 2-1 Argentino de Quilmes y Atlas 7-0 Liniers. Con estos marcadores, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Ferro Carril Oeste, 27 puntos; 2) Estudiantes de Buenos Aires, 24 puntos; 3) Almirante Brown y Sarmiento de Junín, 19 puntos; 5) Puerto Nuevo y Atlas, 14 puntos; 7) Camioneros, 10 puntos; 8) Argentino de Quilmes y San Miguel, 6 puntos; 10) Deportivo Morón, 4 puntos; 11) Liniers, sin puntos. De esta manera, las Portuarias se despedirán del certamen el próximo fin de semana, cuando reciban la visita de San Miguel. Además, por esa última fecha de la Zona A también se medirán: Atlas vs Camioneros, Argentino de Quilmes vs Ferro Carril Oeste, Estudiantes de Buenos Aires vs Almirante Brown y Sarmiento vs Deportivo Morón. EL PARTIDO Frente a Almirante Brown, el entrenador Néstor Daniel Gómez presentó la siguiente formación titular: Michelle Ribarola; Yanella Gómez, Ayelén Torrez, Cintia Flamenco, Soledad Medina; Patricia Arévalo, Gisela Salvo, Maia Valles, Sabrina Ogrine; Nancy Ríos y Marina González. En el segundo tiempo ingresaron: Emilse Correa (por Valles), Brisa Rodríguez (por Ríos), Camila Medina (por Arévalo), Micaela Scandroglio (por Flamenco) y María Ramón (por Salvo). El partido comenzó siendo muy disputado, sin situaciones claras de gol. Y a los 10 minutos se detuvo para que tanto las jugadoras como los espectadores le rindieran homenaje a Diego Armando Maradona, a 61 años de su nacimiento. Cuando se retomó el juego, Almirante Brown comenzó a ganar terreno y, a base de pelotazos y tiros libres, se acercó al arco defendido por Ribarola. A los 21 minutos, Luciana Ferreira avisó con un cabezazo que impactó en el palo. Tres minutos después, las Portuarias no tuvieron la misma suerte y el elenco Mirasol se puso en ventaja. La jugada del gol se originó en un córner, con un centro cerrado de Magalí Badilla que conectó Brisa De Angelis (goleadora del equipo rival con 7 tantos). La respuesta de las Auriazul fue también mediante pelota parada: Sabrina Ogrine ejecutó el tiro libre, pero el remate se desvió en la barrera y finalmente la arquera local se adueñó del balón. Durante los últimos minutos de la primera etapa, Puerto Nuevo aumentó la presión y generó situaciones de peligro en reiteradas ocasiones. No obstante, a los 47 minutos, a causa de una mano, la referee Mariela Martino sancionó penal y Laura Galán puso el 2-0 para Almirante Brown. En el segundo tiempo, las Auriazules fueron por el empate acorralando al equipo rival. El palo le negó el gol a Patricia Arévalo y, luego, un supuesto offside impidió el descuento. Más tarde, Marina González sí pudo concretar y el conjunto de nuestra ciudad quedó a tiro de un empate que le devolviera las chances de meterse en playoffs. Sin embargo, la igualdad no llegó y la desilusión se materializó entre el pitazo final en Isidro Casanova y la victoria de Sarmiento del domingo.





