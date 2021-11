San Felipe y Mega Jrs "B" comenzaron goleando. También ganaron Norte "A", Las Praderas, Otamendi y San Cayetano. El pasado sábado comenzó a disputarse el Torneo Femenino "Keila Moreira" que organiza la Liga Campanense de Fútbol. El certamen cuenta con la participación de 17 equipos y está dividido en dos zonas. ZONA A Este grupo se puso en marcha en cancha de La Josefa, donde el primer encuentro terminó con victoria de Norte "A", que superó 2-0 a Mega Juniors "A". Posteriormente, en una jornada en la que el calor fue protagonista, Albizola y Leones Azules igualaron 1-1 en el único empate de la jornada. En el tercer turno, Atlético Las Praderas derrotó 2-0 a Atlético Las Campanas, mientras que, en el cierre de la jornada, Otamendi superó 2-1 al local La Josefa después de comenzar perdiendo. Por su parte, Santa Lucía quedó libre en esta primera fecha. Con estos resultados, Norte "A", Las Praderas y Otamendi encabezan las posiciones con 3 puntos; Albizola y Leones Azules comparten el cuarto puesto con 1 punto; mientras el resto de los equipos todavía no han podido sumar. Por la segunda fecha de esta Zona A se medirán: La Josefa vs Mega Jrs "A", Albizola vs Santa Lucía, Las Praderas vs Leones Azules y Otamendi FC vs Las Campanas. Mientras Norte "A" quedará libre. ZONA B Las dos mayores goleadas de la primera fecha del Torneo Femenino se dieron en este grupo, cuya acción se desarrolló en cancha de San Cayetano. En el primer duelo de la jornada, Mega Juniors "B" venció 7-0 a Norte "B"; y en el último, Deportivo San Felipe le ganó 6-0 a Barrio Urquiza. Además, el local San Cayetano superó 2-0 a Las Palmas, mientras San Luciano y Defensores de Belgrano no se sacaron diferencias y finalizaron 0-0 en el único empate de la jornada de esta Zona B. De esta manera, Mega Juniors "B", San Felipe y San Cayetano lideran las posiciones con 3 puntos, mientras San Luciano y Defensores de La Esperanza comparten el cuarto puesto con 1 punto. En la próxima fecha se medirán: San Cayetano vs Norte "B", Defensores de La Esperanza vs Deportivo San Felipe, Las Palmas vs San Luciano y Barrio Urquiza vs Mega Jrs "B".

