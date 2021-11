» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 02/nov/2021 de La Auténtica Defensa. Primera Nacional:

Con gol de Matías Ballini, San Martín (T) llegó a lo más alto de la Zona A



















El campanense se vistió de héroe en La Ciudadela: a tres minutos del final marcó el 1-0 sobre Agropecuario. Anoche también ganó Tigre, que quedó a dos. En la Zona B, Barracas Central, Ferro, Independiente Rivadavia y Güemes están en tres puntos. La definición de las dos zonas del campeonato de la Primera Nacional goza de una paridad inusitada: a falta de dos fechas, hay nueve equipos todavía con chances de ganarse un lugar en la final por el primer ascenso a la Liga Profesional. Ese escenario quedó configurado anoche y tuvo a un campanense como protagonista destacado de la jornada: a falta de tres minutos para el final del partido y apenas cuatro después de haber ingresado al juego, Matías Ballini marcó el gol de la victoria 1-0 de San Martín de Tucumán sobre Agropecuario de Carlos Casares. El cabezazo del mediocampista de nuestra ciudad hizo delirar a La Ciudadela, que volvió a vivir otra de esas noches agónicas que, a la postre, pueden valer un ascenso: ahora, el Santo suma 56 puntos y está en lo más alto de las posiciones de la Zona A, dado que supera en diferencia de gol a Almirante Brown (56), que el domingo había igualado 0-0 con Quilmes (55), que sigue expectante en la tercera posición. Y el que también aprovechó esa igualdad fue Tigre (54), que anoche goleó 4-2 a Nueva Chicago en Mataderos y si bien se mantiene en la cuarta posición, ahora se encuentra a tan solo dos unidades de la cima cuando se viene una fecha que será imperdible en la Zona A. Es que por la 33ª y anteúltima jornada, San Martín (T) visitará el sábado a Quilmes, mientras Tigre recibirá el domingo a Almirante Brown. Sí: los cuatro equipos involu-crados en la definición chocan entre sí en dos encuentros de alto voltaje. En tanto, en la Zona B se dieron menos variaciones en la parte alta de la tabla, aunque la dinámica es la misma: muchísima paridad. De hecho, los cuatro primeros quedaron separados en apenas tres puntos. El líder sigue siendo Barracas Central (52), que superó 2-1 como visitante a Brown de Adrogué con un agónico gol de Lucas Colitto. Como único escolta está Ferro Carril Oeste (51), que venció 2-0 a Defensores de Belgrano en el Bajo Núñez. En el tercer escalón quedó Independiente Rivadavia (2-0 como visitante frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn), mientras Güemes (50) fue el único que perdió terreno: el conjunto santiagueño igualó ayer 0-0 frente a Almagro como visitante. En la próxima fecha, Barracas Central recibirá a San Martín (SJ); Ferro jugará en Caballito ante Santamarina; Independiente Rivadavia será local en Mendoza ante Brown (A); y Güemes viajará hasta Floresta para enfrentar a All Boys. En cuanto a Villa Dálmine, la victoria de Tristán Suárez lo dejó definitivamente sin chances de llegar a la clasificación a la Copa Argentina y su máxima aspiración sería terminar en la novena posición. Aunque, en contrapartida, a pesar de su racha de siete juegos sin derrotas, todavía no está exento de finalizar en el último puesto tampoco.



Miércoles 3 de Noviembre de 2021:

