Llegó a seis tantos y es el máximo artillero Violeta en el campeonato. Uno de los grandes problemas que ha tenido Villa Dálmine a lo largo de la temporada fue su falta de gol. En la primera rueda apenas convirtió 6 en 17 fechas. Y si bien mejoró en la segunda (anotó 17 en 15 partidos), se mantiene como uno de los equipos con menor cantidad de tantos a favor en la Zona B de esta Primera Nacional: suma 23, al igual que Santamarina y Guillermo Brown. En este contexto, el aporte de Fernando Bersano, a pesar de no ser un atacante natural, ha sido fundamental: con sus 6 conquistas es el máximo artillero del Violeta en el campeonato. "Siendo lateral nunca pensé en hacer tantos goles en un campeonato, pero por suerte se me está dando", contó el zurdo, quien fue una de las últimas incorporaciones del plantel y no debutó hasta la sexta fecha (Zaid Romero y Facundo Rizzi arrancaron por delante suyo con Felipe De la Riva). Con el arribo de Marcelo Franchini empezó a jugar también más adelantado, como mediocampista abierto por izquierda. Y desde esa posición empezó a frecuentar más seguido el área rival: "Cada vez me acostumbro un poco más al puesto", reconoció en diálogo con FM Radio City. Su último gol se dio el pasado sábado, frente a Gimnasia de Jujuy, aprovechando un quedo del defensor Iván Antúnes para definir de cachetada desde el punto penal: "Ezequiel (D´Angelo) tiró el centro y fue raro, porque el sol me encandiló y por un momento no pude ver la pelota. Pero cayó justa, puse el pie y entró", detalló quien así dejó atrás a Alejandro Gagliardi (5) en la lista de goleadores de Villa Dálmine en este certamen. Los otros dos jugadores del plantel que han convertido en más de una ocasión fueron Francisco Nouet (3) y Maximiliano Pollacchi (2). Mientras que los siete goles restantes fueron obra de Marcos Sánchez, Leandro Larrea, Lautaro Díaz, Ezequiel D´Angelo, Juan Cruz Franzoni, Laureano Tello y Rodrigo Cáseres.

EL FESTEJO DE BERSANO TRAS CONVERTIRLE A GIMNASIA (J): SUS SEIS TANTOS EN EL CAMPEONATO LOS MARCÓ EN EL ESTADIO DE MITRE Y PUCCINI.