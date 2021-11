Fuerte choque en av. Mitre; sólo daños materiales

P U B L I C





Ocurrió en el cruce con la calle Pueyrredón, donde colisionaron dos automóviles. El lunes, pasadas las 17.00 horas, dos automóviles protagonizaron un fuerte choque en el cruce de la avenida Mitre y la calle Pueyrredón. Afortunadamente, no se debieron lamentar más que daños materiales, dado que las tres personas que fueron asistidas por el personal del SAME que se hizo presente en el lugar no debieron ser trasladadas al Hospital San José. La colisión ocurrió entre un Toyota Etios y un Ford Ka, en momentos en que llovía en la ciudad. Además de la ambulancia del SAME, también se hicieron presentes efectivos del Comando Patrulla, quienes señalizaron la zona para desviar el tránsito hasta que el sector fue liberado.

#Dato choque en Mitre y Pueyrredón. Pasadas las 17 hs un Toyota Etios y un Ford Ka. SAME se hizo presente y asistió a tres personas. Un móvil de CP señalizando . pic.twitter.com/Pc3Xl8PP1s — Daniel Trila (@dantrila) November 2, 2021