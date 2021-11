P U B L I C





Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. VEREDA PELIGROSA "Calle Belgrano a 20 metros de Luis Costa. En la cuadra de la clínica UOM. Así está desde fines de junio, casi 5 meses. Ya se cayeron dos personas, gracias a Dios no pasó nada. No se lastimaron pero no hay que esperar que eso pase" escribe Natalia.



ZANJAS POR LIMPIAR "Solicitamos la limpieza de las zanjas de la calle Barlaro entre Coltelli y colectora Sur", pide Silvana, quien nos muestra la situación.



NO ES COCA COLA... "El domingo el agua comenzó a tener un gusto extraño y poca presión. Hoy lunes comenzó a salir turbia de las canillas, la ducha, y la mochila del baño de nuestra casa. Vivo en la calle Estrada, entre French y Beruti, a tres cuadras del COTO", señaló Alejandra quien asegura que consultó a un vecino suyo y le pasó algo similar. Otros reportes indicaron falta de presión o directamente cortes en diferentes sectores del centro.

#QuejaVecinal zanja tapada con juncos, desborda el agua servida y se está rompiendo el viejo asfalto deteriorado, en calle Castelli entre Maipú y Gavazzi barrio Villanueva, Campana @CeMAV_Campana @campanagov pic.twitter.com/UJDuRXOcqI — Daniel Trila (@dantrila) November 3, 2021 HALLAZGO #ComoRecibimos "Se encontró este juego de llaves, el domingo, en la plaza Eduardo Costa, en cercanías al monumento a la Bandera. Comunicarse al Tel. 11 7364-6862 " #Compartir pic.twitter.com/jOirgv5H8t — Magui Felizia (@mawifelizia) November 1, 2021