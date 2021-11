Farmacéuticos se reúnen en Zárate para fijar una postura contra los cambios comerciales de OSDE

Apunta contra la obra social por el "mecanismo ilegal" mediante el que la obra social pretende asignar los medicamentos con cobertura al 100%. El conclave estará presidido por la presidente del colegio provincial. Este miércoles por la mañana en Zárate farmacéuticos del norte de la provincia de Buenos Aires llevarán adelante un cónclave para fijar una postura común contra los cambios comerciales que fijó la Organización de Servicios Directos Empresarios, mejor conocida como OSDE. El encuentro será en la sede del colegio de profesionales de farmacia zarateño y luego habrá una conferencia de prensa para comunicar la decisión tomada. Se espera que arriben a la vecina ciudad representantes de los colegios de Campana, Baradero, Junín, San Pedro, Pergamino, Ramallo y San Nicolás, así como la titular de la entidad provincial, María Isabel Reinoso. En diálogo con La Auténtica Defensa, Andrea Giobellini, titular del colegio local, señaló que Osde "ha cambiado la forma de comercializar medicamentos" tomando "un camino prácticamente ilegal". De acuerdo a la profesional, la entrega de medicamentos como los anticonceptivos y los utilizados por pacientes diabéticos, que tienen una cobertura del 100%, "ya no se realizan a través de una venta directa por mostrado sino por otros mecanismos". "Eso está penado por la Ley de Farmacias y por la Salud Pública Nacional", advirtió la farmacéutica. Giobellini señaló que la situación se daba en Campana desde hacía meses, pero hasta el 31 de octubre Osde dio la posibilidad a sus afiliados de elegir dónde querían adquirir sus medicamentos. Esa libertad se cortó en el inicio de esta semana. "Hemos tenido contacto antes, pero actualmente están cortadas las comunicaciones con Osde", comentó la titular de la farmacia de boulevard Sarmiento. Asimismo, aclaró que en el caso de los medicamentos con cobertura parcial por parte de la obra social no hay inconvenientes. "Mañana (por hoy) nos reunimos en Zárate para comunicarle a Osde cuál es nuestra postura y llamarlos a una negociación", resumió Giobellini. APOYO PROVINCIAL La presidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires manifestó están "apoyando a todas las filiales que están intentando negociar el convenio y eludir las imposiciones que está practicando OSDE, que por un lado son un grave perjuicio para el ejercicio profesional farmacéutico y, por el otro lado, tienen un impacto importante sobre los pacientes, quienes ahora para poder retirar sus medicamentos tendrán que viajar de una localidad a la otra, ya que existen localidades completas en las cuales no se está realizando la prestación".

Fijar una postura contra los cambios comerciales de Osde





Andrea Giobellini, titular del colegio local