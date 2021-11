» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 03/nov/2021 de La Auténtica Defensa. Toyota presentó su Programa de Innovación en Economía Circular junto al Reporte de Sustentabilidad 2020









La terminal de Zárate fabrica un vehículo cada 90 segundos. Con sus nuevas soluciones (tales como anteojos fabricados con restos de paragolpes, residuos destinados a la energía e indumentaria industrial convertida en paneles insonorizantes) el área de reciclado aporta U$S 8 a cada uno. Toyota Argentina presentó ayer por la mañana su Programa de Innovación en Economía Circular, que integra la gestión de residuos tanto de la propia compañía como de autopartistas, concesionarios y otros proveedores. Según se explicó, se trata de un pilar central de la estrategia de sustentabilidad de la compañía. Nació de una iniciativa interna dentro del Innovation Lab desarrollado por las áreas de Recursos Humanos y Educación, bajo la idea de impulsar la creatividad y el espíritu emprendedor de los colaboradores. El objetivo del programa es migrar del modelo de producción y consumo lineal de la industria hacia un sistema de economía circular y así mitigar la huella ambiental de la operación de Toyota. El proceso comienza con la clasificación de los residuos industriales en el punto de origen y su identificación con códigos de barra. Posteriormente, por medio de una caracterización exhaustiva, estos materiales se revalorizan como insumos para la fabricación de autopartes de Hilux y el desarrollo de productos de merchandising. Esta iniciativa ya logró recuperar 500 kg de material reciclado para la producción de 367.647 antenas; 491 kg de indumentaria en desuso destinada a la fabricación de 258 paneles insonorizantes y 767 kg de paragolpes para la elaboración de 10.373 nuevos parachoques. A su vez, se enviaron 47 toneladas de residuos para la generación de combustible alternativo (blending) para la industria hormigonera, lo que permitió ahorrar 25.380 m3 de gas natural. Por otro lado, se utilizaron 7.905 kg de plástico reciclado para fabricar 2.000 anteojos, 12 armarios, 100 conservadoras y 80 cajas plegables. El aporte ronda los U$S 8 por cada vehículo que sale de la terminal zarateña. La tasa de reciclabilidad alcanzada durante 2020 fue de 87,8%. Este resultado no solo incluye al programa de economía circular sino también a otros procesos, como el que lleva adelante la planta de compostaje del predio de Zárate, que actualmente convierte en abono unos 100.000 kilos de residuos orgánicos al año. La mejora continua de Toyota tiene como uno de sus grandes objetivos potenciar las 3R: Reducción, Reutilización y Reciclaje de los materiales. REPORTE 2020 En el plano ambiental, la estrategia de Toyota está guiada por el Desafío 2050, establecido en 2015. Una de sus metas principales es alcanzar cero emisiones de CO2 en el ciclo de vida completo de todos sus vehículos, desde el abastecimiento de materiales y fabricación hasta su conducción, recarga y disposición final. El compromiso a nivel mundial es que las plantas industriales alcancen cero emisiones en 2035. La adopción de energía eléctrica 100% renovable en la planta de Zárate, que prevé un ahorro de emisiones estimado en 38.168 toneladas de CO2 anuales, no es el único avance en este camino. El Reporte 2020 menciona además otras mejoras en eficiencia energética: la reducción del consumo de gas en el área de pintura y de electricidad en el área de prensa, o la optimización en los circuitos logísticos para disminuir el nivel de emisiones del transporte de partes y vehículos. La reducción de emisiones de CO2 se complementa con la introducción en el mercado argentino del nuevo line-up de vehículos híbridos de la compañía. Además del Prius, el primer híbrido comercial de la historia, se ofrecen versiones híbridas de Corolla Sedán y Cross, Rav4, Camry y C-HR. El caso de Corolla significa un hito para la industria porque se trata del primer híbrido fabricado en América Latina. Durante 2020 también se alcanzaron dos metas históricas para la compañía: 1.500.000 de unidades producidas y 1.000.000 exportadas. El compromiso ambiental de Toyota se observa, también, en la Reserva Natural ubicada en el predio de Zárate. Creada para la conservación de flora y fauna nativas y para concientizar sobre la preservación de la biodiversidad, desde principios de 2021 cuenta también con una laguna. "Las 21 hectáreas de la Reserva brindan refugio y alimento a gran cantidad de especies de plantas y animales nativos de la región", señalaron. El 18º Reporte de Sustentabilidad resume la gestión sustentable de la compañía durante un año marcado por la crisis global de la pandemia y las restricciones a la movilidad. Sin embargo, como afirma el presidente de Toyota Argentina, Daniel Herrero, "como empresa de movilidad asumimos la responsabilidad de encontrar respuestas a los desafíos más urgentes de nuestro tiempo. Es el futuro que elegimos: ser sustentables desde lo económico, social y ambiental. Por eso nos volvimos a enfocar en las actividades donde nuestras operaciones industriales pueden hacer su máxima contribución".

Toyota desarrolló una línea de anteojos de sol a partir del plástico reciclado de los paragolpes descartados.





"Es el futuro que elegimos: ser sustentables desde lo económico, social y ambiental", señala Daniel Herrero, presidente de Toyota Argentina.





La nueva laguna que fue incluida en la reserva natural que se encuentra dentro de los límites e la planta Zárate.



#Adelanto 04/11/2021 · 08:18 Hs.

Jueves 4 de Noviembre de 2021:

Diario La Auténtica Defensa, versión PDF Campana, AÑO XLV - Nº 13229 - Edición 24 Páginas. Publicada en versiones papel, digital (web) y archivo PDF. Edición regular de La Auténtica Defensa en papel, replicada en ... P U B L I C I D A D