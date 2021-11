» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 03/nov/2021 de La Auténtica Defensa. Ante los hechos de violencia juvenil, Lagar y Altimari solicitan la implementación de la normativa local













Los referentes de Vamos con Vos solicitan que se aplique la Ordenanza que reglamenta el régimen de faltas para infracciones cometidas por los menores de edad en estado de ebriedad o provocando disturbios en la vía pública, vigente desde el año 2010 e impulsada por Altimari, su autora. "Evitemos una tragedia", manifestaron los candidatos. Un grupo de jóvenes participaron de un hecho de violencia luego de una fiesta este fin de semana en el Club Ciudad de Campana, dónde, en medio de una fuerte pelea de bandos, algunos de ellos resultaron heridos. "Sería muy auspicioso -dijeron los referentes de Vamos con Vos-, que teniendo en cuenta la reapertura de diferentes lugares de recreación suspendidos durante la pandemia, ya se empiece a prevenir sobre estos hechos de violencia juvenil, sancionando este tipo de conductas y responsabilizando a los padres. Noemí ´Katty´ Altimari -autora de la Ordenanza 5548 sancionada en el año 2010-, sostiene que "fueron muchas las excusas por las que, los distintos gobiernos locales que se sucedieron, jamás la aplicaron, excepto en dos o tres oportunidades", y que, sin embargo "sabemos muy bien que es necesario generar las políticas necesarias para garantizar la convivencia pacífica y de seguridad de nuestros jóvenes y de los vecinos que se ven afectados por los hechos de violencia". Tanto Octavio ´Chiche´ Lagar como Altimari estuvieron de acuerdo en que "es posible que dicha normativa pueda ser mejorada con la participación y propuestas de instituciones, jóvenes, padres, comerciantes y profesionales que entiendan sobre el tema; para que no sólo tenga una mirada sancionatoria y pueda ser a su vez preventiva, creando conciencia sobre diversión segura y consumo de alcohol. Pero la verdad es que no se hizo ni se hace nada al respecto". Ambos candidatos correspondieron en que "los jóvenes tienen todo el derecho a divertirse, pero así también todos los ciudadanos tenemos derecho a una convivencia en paz. Por ello, es obligatorio que se traten estos temas ya mismo, y se incluyan en la agenda política de todos los sectores. Porque sino, después tendremos que lamentar situaciones mucho más violentas que podrían lesionar gravemente hasta la vida de alguno de nuestros propios hijos". Además, aseguran que la Ordenanza 5548/10 sobre régimen de nocturnidad, es hasta el momento lo más cerca que se estuvo de tratar la consabida problemática: en su reglamentación, la norma responsabiliza a los padres por los hechos de violencia en los que sus hijos menores de edad puedan incurrir en la vía pública. Al respecto de la preceptiva de su autoría, Altimari reflexionó: "¿Se puede mejorar? Sí, claro. Lo que no se puede es seguir ignorando el asunto". Finalmente, los candidatos a concejales de Vamos con Vos, afirmaron: "No podemos permitir que sigan ocurriendo estos hechos, y para eso necesitamos que la sociedad se involucre en la solución de un problema estructural para que podamos aplicar una norma local que esté a la altura de esta problemática y de su complejidad", al tiempo que ratificaron: "Es necesario conciliar el accionar político con los intereses populares. Defendemos todos los mecanismos que permitan esta conexión y lo seguiremos haciendo desde el Concejo Deliberante", concluyeron.

