» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 03/nov/2021 de La Auténtica Defensa. Los bancos empiezan a retomar la "atención plena", pero todavía con turnos









El Banco Nación destacó que habrá 100% de presencialidad en todo el país, mientras el gremio La Bancaria reclamó la eliminación del sistema de turnos. El Banco Nación anunció que retomará la "presencialidad plena" el próximo martes en todas las sucursales del país, aunque por el momento se va a mantener el sistema con turnos. Fuentes del sistema financiero señalaron que la intención es que "más adelante" se pueda concretar la atención al público sin la necesidad de ese mecanismo. "Con el objetivo de ampliar la atención y restablecer la totalidad de los servicios, trámites y operaciones, el Banco de la Nación Argentina retomará la presencialidad plena el próximo martes 9 de noviembre en todas las sucursales del país", indicó la entidad financiera. En un comunicado, aclaró que "proseguirá la opción de solicitar turnos previos para realizar todo tipo de trámites, transacciones y operaciones, ya que la experiencia de esa modalidad durante la pandemia fue exitosa para miles de usuarios, quienes pudieron operar de manera ágil y sin demoras en todas las sucursales del BNA del país". También se podrán utilizar los canales digitales como la billetera BNA+, que permite realizar pagos a través de un código QR, transferencias, recarga de celular y SUBE y pago de impuestos y servicios, así como la apertura de una cuenta gratuita, sin costo de mantenimiento actual ni futuro, a aquellas personas que aún no fueran clientes de la entidad. Asimismo, se podrán hacer transacciones financieras tales como inversiones, compra y ventas de dólares, y plazos fijos, préstamos, apertura de cuentas, fe de vida, gestión de turnos, y otras nuevas funcionalidades, como el acceso a los programas de fidelización del Banco, y canje de puntos. "Luego de atravesar la pandemia, donde profundizamos el uso de los canales digitales, creemos oportuno y necesario recuperar el vínculo presencial con la entidad para realizar la mayoría de las operaciones", sostuvo el presidente del BNA, Eduardo Hecker. "La situación en el país se va normalizando y los bancos no podemos ser una excepción. Queremos que la gente retome la normalidad previa a la pandemia para todas las operaciones bancarias", subrayó. En tanto, enfatizó: "Seguiremos ofreciendo los turnos pre acordados, los canales digitales y el uso de la tecnología para aquellos que prefieran la opción de atención virtual". EL RECLAMO GREMIAL El secretario de prensa de la Asociación Bancaria (AB), Eduardo Berrozpe, confirmó la presentación de un pedido formal al presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para que vuelva la normal atención al público en las distintas sucursales del país con el fin de que "quienes deban realizar trámites bancarios presenciales, puedan hacerlo libremente y sin normas que hoy resultan superadas por la realidad sanitaria Nacional", según indica el documento presentado por el gremio. En declaraciones radiales aseguró que desde el gremio "vemos la necesidad de atender sin turnos en los bancos". En esa línea remarcó que "La Bancaria, a través de Sergio Palazzo, formalizó el reclamo para que se den por finalizado el cierre de sucursales y que se dé por terminado el sistema de turnos". El dirigente gremial explicó que "las sucursales bancarias cerradas al público superan las 200 y se les ha impuesto retiros voluntarios al personal", en referencia a los cierres ocasionados por las restricciones de la pandemia. Además indicó que "en su momento la medida de atender con turnos para prevenir contagios fue acertada".

El Banco Nación destacó que habrá 100% de presencialidad en todo el país, mientras el gremio La Bancaria reclamó la eliminación del sistema de turnos.



#Adelanto 04/11/2021 · 08:18 Hs.

Jueves 4 de Noviembre de 2021:

Diario La Auténtica Defensa, versión PDF Campana, AÑO XLV - Nº 13229 - Edición 24 Páginas. Publicada en versiones papel, digital (web) y archivo PDF. Edición regular de La Auténtica Defensa en papel, replicada en ... P U B L I C I D A D