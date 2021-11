WhatsApp: qué pasará con mi cuenta si no acepto la nueva política de privacidad

No hay dudas de que WhatsApp es uno de los servicios de mensajería más utilizados alrededor del mundo. La plataforma perteneciente a Facebook reúne miles de millones de usuarios de diferentes países y cada año se suman nuevos. Sin embargo, hace pocos meses generó polémica por su sospechosa política de privacidad, la cual provocó un éxodo de usuarios a otras plataformas como Telegram o Signal. A pesar de esta huida masiva de clientes, WhatsApp sigue apostando a actualizar sus términos y condiciones y recientemente advirtió a sus usuarios que deberán aceptar la nueva política de privacidad antes del 6 de noviembre. De todos modos, esta nueva actualización de los términos viene muy diferente a la que se había presentado a principios de año. Esto quiere decir que la empresa tomó nota de la reacción del público y decidió actuar en consecuencia. En éstas se expresaba que se iba a utilizar la cuenta para mejorar el servicio de anuncios de Facebook, principalmente cuando se hablaba con empresas. Por este motivo, en los últimos días WhatsApp envió un mensaje a los usuarios para notificarlos de la nueva política. "Este intercambio nos permite proporcionar y mejorar la aplicación, así como proteger a WhatsApp y las demás compañías", cierra el mensaje a la vez que sostiene que servirá para "mejorar el servicio". ¿Qué pasa si no acepto la política de privacidad de WhatsApp? Si bien la compañía de mensajería le advirtió a sus usuarios que acepten los términos y condiciones antes del 6 de noviembre, éstos no son obligatorios. Aunque el mensaje que aparece estimula a los usuarios a que presionen "Sí". Por este motivo, aunque se establezca una fecha límite los clientes podrán seguir utilizando la aplicación de manera normal después del 6 de noviembre. El único problema es que no podrán utilizar algunas funciones o aquellas que vengan a futuro.



Fuente: https://la100.cienradios.com/