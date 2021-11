SOLIDARIDAD AMBIENTAL

El presidente Alberto Fernández instó a los líderes mundiales a implementar "un gran pacto de solidaridad ambiental" y volvió a subrayar la necesidad de aplicar los Derechos Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional a ese fin. En su discurso en la Sesión Plenaria de la Cumbre de Líderes de la COP26 en Glasgow, el jefe de Estado llamó a hacer "aportes concretos" para revertir el calentamiento global. Además, destacó que esos esfuerzos deben "inscribirse en el marco del principio de responsabilidades comunes, pero bien diferenciadas", y señaló que "deben estar acompañados por medios para su implementación que permitan una transición hacia una economía limpia, con menos carbono". Desde la ciudad escocesa, el mandatario ratificó el compromiso de la Argentina de "adoptar a la acción ambiental como política de Estado".

TENSIÓN EN AUMENTO

A medida que se acercan las elecciones legislativas, la tensión cambiaria va en aumento, lo cual se reflejó en un alza del blue y en nuevos récords de los dólares financieros.

El dólar marginal subió a $197 en las financieras y cuevas de la city porteña. En tanto, los dólares financieros negociados a través de bonos se disparaban a $210, provocando más presión sobre la actividad cambiaria. El dólar blue batió la semana pasada su máximo histórico al llegar a $198. Su récord anterior, de $195, había sido alcanzado por primera vez el 23 de octubre de 2020 en plena tensión cambiaria posterior al fin de la cuarentena total. El alza del blue se produce a partir de la suba en las cotizaciones financieras libres.

DECLARA HOY

El expresidente Mauricio Macri debe presentarse hoy a las 12 horas en el juzgado federal de Dolores para declarar en la causa por supuesto espionaje ilegal a familiares de víctimas del hundido submarino ARA San Juan. Mientras la Cámara Federal de Mar del Plata aceptó evaluar en una audiencia la nueva recusación de la defensa del ex presidente Mauricio Macri, a cargo del abogado Pablo Lanusse, contra el juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava. El tribunal marplatense admitió, además, la producción de prueba sugerida por la defensa de Macri, que denunció "animosidad" del juez y manifestó su temor de "pérdida de imparcialidad". La realización de la audiencia, -prevista para el 12 de noviembre- no obstante no debería interrumpir la indagatoria de Macri, prevista para oy a las 12 en el juzgado federal de Dolores.

ATACADA

Una joven de 23 años murió tras ser atacada por una jauría de perros callejeros cuando salió a correr en la localidad de Villa Ampakama de Las Lomitas, en la provincia de San Juan. El episodio se produjo este lunes pasadas las 18:00 y tuvo como víctima a Elizabeth Florencia Ledesma, quien salió a correr por una zona descampada de esa localidad, como lo hacía habitualmente. Al llegar a la intersección de las calles La Laja y San Nicolás, en inmediaciones de un circuito de motociclismo, fue atacada por siete perros callejeros.

A TASAS CHILENAS

El gobierno de Chile informó que el país crece por encima de los niveles prepandemia, en el marco de la recuperación económica favorecida por los mejores indicadores sanitarios. El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, destacó los últimos "siete meses de sorpresas positivas" en el ámbito económico, con "seis meses creciendo a dos dígitos". Con estas cifras, Chile "está creciendo 8 por ciento por encima de los niveles prepandemia, lo que es muy superior a lo que está ocurriendo en otros países latinoamericanos donde la recuperación todavía está en curso", dijo el funcionario a los periodistas.