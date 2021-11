Uruguay reabrió sus fronteras: cuáles son los requisitos que se deberán cumplir para ingresar

El Poder Ejecutivo del país oriental dictó un decreto en el que permitirá el ingreso de extranjeros. Estar vacunado, PCR negativo y declaración jurada son algunas de las condiciones. Uruguay reabrió sus fronteras para los turistas este lunes, a través de un decreto en el que se establecieron los requisitos para poder ingresar. Aquellos extranjeros que deseen ingresar deberán estar vacunados contra el Covid-19 al menos 14 días antes, para certificarse la inmunidad. Las vacunas permitidas serán aquellas que estén aprobadas en el país de origen de aquel que ingrese, quien tendrá la obligatoriedad de presentar el certificado que acredite su inoculación. De todas maneras, esta obligatoriedad abarca a los mayores de edad, mientras que en los menores de 18 no será necesario. Por otra parte, otro de los requisitos es presentar un PCR negativo realizado 72 horas antes del viaje. Además, se deberá repetir el testeo en Uruguay al cumplirse una semana del primero. En este caso, los menores tampoco tendrán la obligación de realizárselo, pero será solo de 6 años hacia abajo. En el caso de llegar desde un país que no aprobó ninguna vacuna y ser mayor de 18 años, se deberá cumplir un aislamiento social. Por su parte, la declaración jurada se deberá realizar antes de viajar de manera online. Otra de las novedades es que estarán abiertas las fronteras terrestres. Por último, seguirá prohibido el ingreso para aquellos extranjeros que no sean residentes legales ni estén vacunados contra el coronavirus. Desde el comienzo de la pandemia, Uruguay acumula 394 mil casos positivos y 6.078 muertes, aunque en las últimas 24 horas notificó 181 infectados nuevos y una sola persona fallecida.

